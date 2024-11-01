edición general
Unos activistas cuelgan en el Louvre la foto del expríncipe Andrés en el coche tras su arresto

Unos activistas cuelgan en el Louvre la foto del expríncipe Andrés en el coche tras su arresto  

Bajo la imagen, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer: "Ahora sí que suda"

everyone hates elon , louvre , andrés mountbatten-windsor , epstein
Nekobasu #1 Nekobasu *
Mi dieces a esos héroes sin capa!!!
#2 soberao *
Unos activistas = trabajadores del museo (o esto o no hay seguridad en ese museo).
Edit, leyendo la noticia han sido este grupo: Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon) bio.link/everyonehateselon
Creo que aceptan donaciones :roll:
El banner de publicidad que había que poner en Meneame  media
#3 Forestalx
ARTE genial
#4 DotorMaster
humillante
