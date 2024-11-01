·
más visitadas
8893
clics
Las nuevas y comprometedoras fotos del ex príncipe Andrés: jugando con un misterioso niño y una pelota con un pezón
4777
clics
¿Cómo se comunicaban Carlos V e Isabel de Portugal? Lo tuvieron claro desde el primer día
3579
clics
El ingenioso camuflaje de las carreteras en Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial
4006
clics
Operación therians: cómo organiza la ultraderecha una distracción coordinada que blinda el poder
4883
clics
Las Fuerzas Armadas de China difunden imágenes satelitales del despliegue militar de EE.UU. en Medio Oriente
más votadas
420
La Justicia archiva sin investigar el intento de soborno de López Madrid al comisario del caso de acoso a la doctora Pinto
398
Trump envía un barco hospital a Groenlandia para los "enfermos sin atención" y Dinamarca responde que allí tienen sanidad "gratuita"
456
El Comité Olímpico de Israel se ha visto obligado a sacar de la competición a sus atletas tras saberse que estos habían hecho trampas
318
Estados Unidos gastó $30 mil millones para sustituir los libros de texto por computadoras portátiles y tabletas: el resultado es la primera generación menos capaz cognitivamente que sus padres [EN]
286
Embajador de EEUU en Israel justifica asesinatos de niños en Gaza; “son agentes de Hamas”
39
meneos
107
clics
Unos activistas cuelgan en el Louvre la foto del expríncipe Andrés en el coche tras su arresto
Bajo la imagen, que estuvo expuesta unos minutos hasta que fue retirada por el personal del museo, pegaron un cartel en el que se podía leer: "Ahora sí que suda"
|
etiquetas
:
everyone hates elon
,
louvre
,
andrés mountbatten-windsor
,
epstein
33
6
0
K
397
actualidad
relacionadas
#1
Nekobasu
*
Mi dieces a esos héroes sin capa!!!
5
K
56
#2
soberao
*
Unos activistas = trabajadores del museo (o esto o no hay seguridad en ese museo).
Edit, leyendo la noticia han sido este grupo: Everyone Hates Elon (Todo el mundo odia a Elon)
bio.link/everyonehateselon
Creo que aceptan donaciones
El banner de publicidad que había que poner en Meneame
3
K
32
#3
Forestalx
ARTE genial
1
K
22
#4
DotorMaster
humillante
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
