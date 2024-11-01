Unos 14 millones de inmigrantes latinos viven en situación irregular en EE.UU

En torno a 14 millones de inmigrantes de América Latina se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en 2023, ocho millones de ellos sin estatus legal y otros seis con algún tipo de protección temporal, según cifras del centro de estudios Pew Center. Los últimos datos del censo oficial en Estados Unidos permiten al Pew Center establecer una radiografía de la población “latina”, que es “el segundo grupo racial o étnico del país” (20% en 2024). Entre 2000 y 2024 la población latina prácticamente se duplicó, de 35,3 a 68 millones.