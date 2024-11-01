edición general
Unos 14 millones de inmigrantes latinos viven en situación irregular en EE.UU

En torno a 14 millones de inmigrantes de América Latina se encontraban en situación irregular en Estados Unidos en 2023, ocho millones de ellos sin estatus legal y otros seis con algún tipo de protección temporal, según cifras del centro de estudios Pew Center. Los últimos datos del censo oficial en Estados Unidos permiten al Pew Center establecer una radiografía de la población “latina”, que es “el segundo grupo racial o étnico del país” (20% en 2024). Entre 2000 y 2024 la población latina prácticamente se duplicó, de 35,3 a 68 millones.

ilegales con derecho a abrir cuentas bancarias, pagar impuestos, trabajar… el capitalismo es así
Pues sí que tiene trabajo por delante el ICE.
Ilegales.
#1 Irregular no es sinonimo de ilegal.
Entre esas cifras y como podrias ver en la entradilla, hay gente con proteccion legal temporal.
No quiero que esa pobre gente sufra pero por otro lado deseo que se autodestruya ese país terrorista ?(
