Es uno de los coches del año: probamos el nuevo Renault Twingo eléctrico, a la venta desde 12.970 € (con ayudas)

El Renault Twingo eléctrico llega como un urbano asequible, ágil y muy eficiente. Ofrece 263 km de autonomía WLTP, un consumo real de 12 kWh/100 km y un peso reducido de 1.200 kg, lo que mejora su dinamismo. Monta una batería LFP de 27,5 kWh y un motor de 82 CV, ideal para ciudad. Su interior es práctico, con asientos traseros deslizantes y buena habitabilidad. Destaca por su desarrollo rápido en solo 100 semanas (entre china y francia) y un precio muy competitivo desde 12.970 € con ayudas, resultando un coche eléctrico coherente y honesto
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Justo lo que estaba buscando
Es decir un tipo de familia de clase trabajadora con sueldos medio-altos que ya va en declive, producto sin clientes.
Sé muy poco de coches y no sé si vuestros comentarios son con ironía, pero a mí me parece que son muy pocos kilómetros de autonomía ¿no?.
Como dice #6 , me parece un coche para moverse por "los alrededores" de donde vivas, pero poco más. No te puedes plantear hacer un viaje mínimamente largo, o sí ?.
No todas las gasolineras tienen puntos de recarga.
De todas maneras si tus trayectos son mayoritariamente en autovía, nunca vayas a por un Twingo.
Ni eléctrico ni de combustión.
Si vives en las afueras de una ciudad mediana, en un campo o una urbanización con garaje, te basta y sobra.
Mira así por ejemplo, tirando rápido de google, de mi casa al super mercado (que está bastante lejos) son 10km. De Elche a Murcia son 55km. De Elche a Benidorm son 80km.
Con 150km de autonomía a lo mejor va un poco raspado si te tocas con tráfico o un imprevisto; pero para cosas diarias o ir a la ciudad grande de la provincia va sobradísisimo.
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Estoy harto de que hagan siempre lo mismo
Teniendo en cuenta el subidón de precio que les han metido a los coches, es una muestra de la bajada que le pueden meter a los eléctricos.
Raro que no esté explotando en popularidad y demanda.
movilidadelectrica.com/comparativa-renault-twingo-vs-byd-dolphin-surf/
forococheselectricos.com/noticias/renault-llama-revision-renault-5-rie