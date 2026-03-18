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Es uno de los coches del año: probamos el nuevo Renault Twingo eléctrico, a la venta desde 12.970 € (con ayudas)

Es uno de los coches del año: probamos el nuevo Renault Twingo eléctrico, a la venta desde 12.970 € (con ayudas)

El Renault Twingo eléctrico llega como un urbano asequible, ágil y muy eficiente. Ofrece 263 km de autonomía WLTP, un consumo real de 12 kWh/100 km y un peso reducido de 1.200 kg, lo que mejora su dinamismo. Monta una batería LFP de 27,5 kWh y un motor de 82 CV, ideal para ciudad. Su interior es práctico, con asientos traseros deslizantes y buena habitabilidad. Destaca por su desarrollo rápido en solo 100 semanas (entre china y francia) y un precio muy competitivo desde 12.970 € con ayudas, resultando un coche eléctrico coherente y honesto

| etiquetas: renault , twingo , eléctrico
7 2 0 K 81 actualidad
14 comentarios
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Comentarios destacados:      
Yrithinnd #5 Yrithinnd
150 kms de autonoía en autopista.

Justo lo que estaba buscando
6 K 83
#6 EISev
#2 #5 es un coche para familias con dos coches, el de viajar y otro para los recados de la ciudad y alrededores, con vivienda en la que se puede instalar un cargador y no depender en el día a día de puntos de recarga pública.

Es decir un tipo de familia de clase trabajadora con sueldos medio-altos que ya va en declive, producto sin clientes.
1 K 19
#12 unocualquierax
#5 #8
Sé muy poco de coches y no sé si vuestros comentarios son con ironía, pero a mí me parece que son muy pocos kilómetros de autonomía ¿no?.
Como dice #6 , me parece un coche para moverse por "los alrededores" de donde vivas, pero poco más. No te puedes plantear hacer un viaje mínimamente largo, o sí ?.
No todas las gasolineras tienen puntos de recarga.
0 K 8
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#5 yo no le compro un eléctrico hasta que me ofrezcan 100km de autonomía
0 K 20
#13 Grahml
#5 Qué puedes esperar de una batería de 27,5 kWh.

De todas maneras si tus trayectos son mayoritariamente en autovía, nunca vayas a por un Twingo.

Ni eléctrico ni de combustión.
0 K 20
Andreham #14 Andreham
#5 Pues tiene su uso.

Si vives en las afueras de una ciudad mediana, en un campo o una urbanización con garaje, te basta y sobra.

Mira así por ejemplo, tirando rápido de google, de mi casa al super mercado (que está bastante lejos) son 10km. De Elche a Murcia son 55km. De Elche a Benidorm son 80km.

Con 150km de autonomía a lo mejor va un poco raspado si te tocas con tráfico o un imprevisto; pero para cosas diarias o ir a la ciudad grande de la provincia va sobradísisimo.

Si ya tienes otro…   » ver todo el comentario
0 K 8
vickop #10 vickop
Lo de poner el precio con las ayudas es una práctica deshonesta. Igual que las superofertas que solo están sujetas a que financies el coche.

Estoy harto de que hagan siempre lo mismo
4 K 56
#1 tropezon *
El anterior twingo electrico empezó costando 21.900 euros, sin ayudas. En 2020.

Teniendo en cuenta el subidón de precio que les han metido a los coches, es una muestra de la bajada que le pueden meter a los eléctricos.
0 K 20
allenharpell #11 allenharpell
#1 Por aportar a tu comentario, en la web de Renault sale un precio al contado de unos 17500€ para este nuevo, se supone que sin ayudas o al menos no lo especifica claramente.
0 K 6
Jaime131 #2 Jaime131
Es uno de los coches del año porque todos los fabricantes dicen que el suyo es el coche del año.
0 K 10
Andreham #3 Andreham
Un coche, no ya eléctrico sino en general, por 13k en 2026?

Raro que no esté explotando en popularidad y demanda.
0 K 8
#4 tropezon
#3 acaban de presentarlo
1 K 28
#9 chocoleches
#3 El BYD Surf es más barato (versión active) sale a 11780 eur con ayudas.

movilidadelectrica.com/comparativa-renault-twingo-vs-byd-dolphin-surf/
1 K 18

menéame