Es uno de los coches del año: probamos el nuevo Renault Twingo eléctrico, a la venta desde 12.970 € (con ayudas)

El Renault Twingo eléctrico llega como un urbano asequible, ágil y muy eficiente. Ofrece 263 km de autonomía WLTP, un consumo real de 12 kWh/100 km y un peso reducido de 1.200 kg, lo que mejora su dinamismo. Monta una batería LFP de 27,5 kWh y un motor de 82 CV, ideal para ciudad. Su interior es práctico, con asientos traseros deslizantes y buena habitabilidad. Destaca por su desarrollo rápido en solo 100 semanas (entre china y francia) y un precio muy competitivo desde 12.970 € con ayudas, resultando un coche eléctrico coherente y honesto