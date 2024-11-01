Un universo de Ciencia Ficción: 2014- AUTÓMATA – Gabe Ibáñez

“Autómata” llegó a tiempo para intentar capitalizar la moda que en el cine y por aquellos empezaron a abordar el tema de la inteligencia artificial y la robótica, empezando por la sobresaliente “Her” (2013), la interesante y subestimada “The Machine” (2013) o la extraordinaria “Ex Machina” (2015). Hubo otras propuestas con presupuestos y/o repartos muy ambiciosos (“Transcendence”, 2014; “Chappie”, 2015; “Morgan”, 2016; “Zoe”, 2018), que resultaron ser películas mediocres que tropezaron más o menos estrepitosamente en taquilla.