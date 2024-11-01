edición general
1 meneos
26 clics

Un universo de Ciencia Ficción: 2014- AUTÓMATA – Gabe Ibáñez

“Autómata” llegó a tiempo para intentar capitalizar la moda que en el cine y por aquellos empezaron a abordar el tema de la inteligencia artificial y la robótica, empezando por la sobresaliente “Her” (2013), la interesante y subestimada “The Machine” (2013) o la extraordinaria “Ex Machina” (2015). Hubo otras propuestas con presupuestos y/o repartos muy ambiciosos (“Transcendence”, 2014; “Chappie”, 2015; “Morgan”, 2016; “Zoe”, 2018), que resultaron ser películas mediocres que tropezaron más o menos estrepitosamente en taquilla.

| etiquetas: ciencia ficción , cine , españa
1 0 0 K 6 ocio
2 comentarios
1 0 0 K 6 ocio
Ripio #2 Ripio
#0 github.com/Meneame/meneame.net/wiki/Meneatiqueta

7 Por favor, no repitas el nombre del blog o web en el título o texto del meneo. El nombre del sitio ya aparece en la información del meneo y repetirlo sería redundante.
0 K 20
#1 aauivozcrx
¿Llegó a tiempo? Si era más de lo mismo pero en versión disparate... No aportó nada al género
0 K 9

menéame