La Universitat Politècnica de València inaugura en China el primer campus español con docencia oficial en el extranjero

El centro empezará a funcionar el próximo curso y podrá albergar a 2.000 estudiantes en el campo de la ingeniería y la tecnología

