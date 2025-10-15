·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8546
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
6545
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
9116
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
4682
clics
¿Los autónomos pagan más cotizaciones que los asalariados?
5437
clics
Pacifistas
más votadas
676
Feijóo dice que en España 'se aplaude al indecente' y su partido le empieza a aplaudir
560
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
588
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
346
Figaredo confunde el terraplanismo con la teoría heliocéntrica y se lía al hablar de Galileo Galilei
348
La buena muerte de Nacho: un valenciano consigue la eutanasia que pidió en agosto
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
La Universitat Politècnica de València inaugura en China el primer campus español con docencia oficial en el extranjero
El centro empezará a funcionar el próximo curso y podrá albergar a 2.000 estudiantes en el campo de la ingeniería y la tecnología
|
etiquetas
:
china
,
españa
,
universitat politècnica de valència
,
valencia.estudiantes
1
0
0
K
20
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
20
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente