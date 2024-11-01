La Universidad de Valencia codenada judicialmente por suspender convenios con Israel ha presentado un recurso contra la sentencia

La Universitat de València ha presentado recurso contra la sentencia que anula el “Pronunciamiento del Consejo de Gobierno sobre el compromiso de la Universidad con Palestina” (Acuerdo *ACGUV 129/2024). El 14 de enero de 2025 el “*Asociación *Acción *y *Comunicación sobre *Oriente Medio *ACOM” interpuso una demanda judicial contra el “Pronunciamiento del Consejo de Gobierno de la Universitat de València, de 28 de mayo de 2024, sobre el compromiso de la Universidad con Palestina”, en concreto el Acuerdo del Consejo de Gobierno 129/2024. [val]