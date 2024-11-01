edición general
13 meneos
14 clics
La Universidad de Valencia codenada judicialmente por suspender convenios con Israel ha presentado un recurso contra la sentencia

La Universidad de Valencia codenada judicialmente por suspender convenios con Israel ha presentado un recurso contra la sentencia

La Universitat de València ha presentado recurso contra la sentencia que anula el “Pronunciamiento del Consejo de Gobierno sobre el compromiso de la Universidad con Palestina” (Acuerdo *ACGUV 129/2024). El 14 de enero de 2025 el “*Asociación *Acción *y *Comunicación sobre *Oriente Medio *ACOM” interpuso una demanda judicial contra el “Pronunciamiento del Consejo de Gobierno de la Universitat de València, de 28 de mayo de 2024, sobre el compromiso de la Universidad con Palestina”, en concreto el Acuerdo del Consejo de Gobierno 129/2024. [val]

| etiquetas: valencia , israel , universidad , boicot
13 0 0 K 135 actualidad
3 comentarios
13 0 0 K 135 actualidad
#1 NoMeVeas
"Jurisdiccion" , otro palabro Ruso, o no se entiende porque es ilegal hacerlo con Israel y no con Rusia. Lo de los jueces en este país es de puta coña. Inútiles que aplican la ley con mirada inquisitorial.
4 K 43
cuchufletas #3 cuchufletas
Lo que ha hecho la Universidad de Valencia es valiente, y a la vez, es lo mínimo que deberían estar haciendo todas las demás.
3 K 40
Gry #2 Gry
¿Ya han denunciando a alguien por romper convenios de colaboración con Rusia? :popcorn:
2 K 26

menéame