La universidad, pública y privada, concentra cada vez más a estudiantes de rentas altas

La universidad, tanto pública como privada, concentra cada vez más estudiantes procedentes de familias con rentas altas y empleos altamente cualificados, y el porcentaje de alumnos cuyos dos progenitores tienen estudios superiores ha crecido hasta el 39 %, sobre todo en las ramas de ingeniería, matemáticas y de la salud. Los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señalan que en seis cursos escolares, el porcentaje de estudiantes procedentes de familias con alta capacidad económica o con buenas ocupaciones ha crecido en siet