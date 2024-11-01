edición general
La universidad, pública y privada, concentra cada vez más a estudiantes de rentas altas

La universidad, tanto pública como privada, concentra cada vez más estudiantes procedentes de familias con rentas altas y empleos altamente cualificados, y el porcentaje de alumnos cuyos dos progenitores tienen estudios superiores ha crecido hasta el 39 %, sobre todo en las ramas de ingeniería, matemáticas y de la salud. Los datos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades señalan que en seis cursos escolares, el porcentaje de estudiantes procedentes de familias con alta capacidad económica o con buenas ocupaciones ha crecido en siet

HeilHynkel
y el porcentaje de alumnos cuyos dos progenitores tienen estudios superiores ha crecido hasta el 39 %, sobre todo en las ramas de ingeniería, matemáticas y de la salud

¡sorpresa! resulta que cuando aumenta la gente que estudia con el tiempo, hay más gente con titulación.

Si nos nos vamos a los padres de mi mujer y los míos, ninguno tiene estudios. De la siguiente generación, todos los hijos tienen estudios universitarios y de los hijos y sobrinos, todos menos uno tienen también estudios universitarios. Aunque a este último vamos a perdonales de momento, que todavía no ha cumplido cinco años.
powernergia
Por un lado es normal que los estudios de los progenitores sean mas altos porque es algo que ha cambiado mucho.

Y por otro el fondo del problema es obvio: La universidad y los estudios en general, cada vez son mas difíciles para personas de menos renta o nivel socioeconómico.
elTieso
Aprovecho para recordar que esto empezó en los años 90 y ha ido in crescendo desde entonces, eso de que el título de grado no valga gran cosa sin el máster de pago o mucho más caro que el grado aleja a la gente de ingresos medios o bajos de la universidad. Se ha decidido detener el ascensor social y dejar a los pobres en su sitio, un lamentable paso atrás en esa socialdemocracia que dice la Constitución que somos.
roca
La universidad para las elites. Que son tontos no pasa nada regalamos títulos
chavi
Es el plan.

Hay que eliminar competencia para los hijos de la gente de bien.

Que nos quedamos sin reponedores y barrenderos y es injusto que le quiten el puesto que "mi hijo merece" unos desharrapados.
