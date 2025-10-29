·
La Universidad del Opus no autoriza un acto con Vito Quiles este jueves en su campus de Iruñea
La Universidad del Opus ha informado este miércoles de que no ha autorizado la actividad anunciada por Vito Quiles en su campus de Iruñea para este jueves, 30 de octubre.
etiquetas
opus
vito quiles
iruña
5 comentarios
#2
Verdaderofalso
Ni el Opus le quiere
5
K
70
#1
Ze7eN
Ni los suyos lo quieren cerca.
2
K
40
#3
Kleshk
Normal, está mayor ya el Vito...
1
K
22
#4
mcfgdbbn3
*
Razón:
VIII: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour
en.wikipedia.org/wiki/Thou_shalt_not_bear_false_witness_against_thy_ne
0
K
12
#5
Glidingdemon
Pero esto no lo sacará en antonia3 de indecente valles, si esto ocurre en la carlos lll, no quiero ni pensarlo, un ataque más contra la democracia por parte del colectivo zurdo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
5
5 comentarios
VIII: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour
en.wikipedia.org/wiki/Thou_shalt_not_bear_false_witness_against_thy_ne