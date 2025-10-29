edición general
La Universidad del Opus no autoriza un acto con Vito Quiles este jueves en su campus de Iruñea

La Universidad del Opus ha informado este miércoles de que no ha autorizado la actividad anunciada por Vito Quiles en su campus de Iruñea para este jueves, 30 de octubre.

| etiquetas: opus , vito quiles , iruña
comentarios
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Ni el Opus le quiere xD
Ze7eN #1 Ze7eN
Ni los suyos lo quieren cerca.
Kleshk #3 Kleshk
Normal, está mayor ya el Vito...
#4 mcfgdbbn3 *
VIII: Thou shalt not bear false witness against thy neighbour
en.wikipedia.org/wiki/Thou_shalt_not_bear_false_witness_against_thy_ne
Glidingdemon #5 Glidingdemon
Pero esto no lo sacará en antonia3 de indecente valles, si esto ocurre en la carlos lll, no quiero ni pensarlo, un ataque más contra la democracia por parte del colectivo zurdo. :troll:
