La Universidad de Oklahoma rompe todos los moldes y consigue crear un material que podría redefinir la electrónica

Investigadores de la Universidad de Oklahoma han logrado magnetizar puntos cuánticos mediante el uso de manganeso, un hallazgo que permite generar una luz naranja más eficiente y barata con prometedoras aplicaciones en medicina y computación cuántica. En concreto, la clave del éxito reside en un proceso de ingeniería química de altísima precisión sobre nanopartículas de bromuro de plomo y cesio. Los científicos han conseguido sustituir cerca del 40% de los átomos de plomo por iones de manganeso.