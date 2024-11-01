La Universidad de Oklahoma rompe todos los moldes y consigue crear un material que podría redefinir la electrónica

Investigadores de la Universidad de Oklahoma han logrado magnetizar puntos cuánticos mediante el uso de manganeso, un hallazgo que permite generar una luz naranja más eficiente y barata con prometedoras aplicaciones en medicina y computación cuántica. En concreto, la clave del éxito reside en un proceso de ingeniería química de altísima precisión sobre nanopartículas de bromuro de plomo y cesio. Los científicos han conseguido sustituir cerca del 40% de los átomos de plomo por iones de manganeso.
| etiquetas: electrónica , universidad , oklahoma
ou.edu/news/articles/2025/december/magnetically-doped-quantum-dots-mat
Han desarrollado una forma eficaz de introducir manganeso en puntos cuánticos, logrando materiales que combinen propiedades ópticas (luz) con magnetismo, lo que abre las puertas a muchas aplicaciones técnicas:
- Iluminación agrícola interior: La luz naranja es más eficiente para la fotosíntesis de las plantas.
- Mejoras en celdas solares por sus propiedades ópticas mejoradas.
- Tecnologías magnéticas: Mejora en aplicaciones médicas donde se usa el electromagnetismo
- Computación cuántica: estos materiales pueden servir como bloques de construcción de los qubits manipulados con luz en lugar de electricidad, algo que aportaría estabilidad y eficiencia.