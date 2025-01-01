edición general
La Universidad de Navarra desarrolla un método pionero para proteger la sangre durante la radioterapia

El proyecto ha contado con la colaboración clínica del Cancer Center Universidad de Navarra y con el asesoramiento internacional del profesor Harald Paganetti, del Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School. El reconocimiento no se ha hecho esperar: el trabajo ha sido distinguido por la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ESTRO), la Radiation Research Society Conference en Estados Unidos y la Sociedad Española de Física Médica.

En palabras de Burguete, “demuestra que proteger la sangre puede ser determinante en la evolución de un paciente tras el tratamiento de un tumor”.

Todo suma a la hora de recuperación del paciente.
Otro gran avance de la ciencia. :-*
No han desarrollado nada aun, están para estudiar los efectos de la radio terapia en la sangre. No se de donde sale el titular . ( bueno, clickbait)
