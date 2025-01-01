La Universidad de Navarra desarrolla un método pionero para proteger la sangre durante la radioterapia

El proyecto ha contado con la colaboración clínica del Cancer Center Universidad de Navarra y con el asesoramiento internacional del profesor Harald Paganetti, del Massachusetts General Hospital y Harvard Medical School. El reconocimiento no se ha hecho esperar: el trabajo ha sido distinguido por la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ESTRO), la Radiation Research Society Conference en Estados Unidos y la Sociedad Española de Física Médica.