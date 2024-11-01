La Universidad de Graz crea un escudo de madera y corcho para proteger las baterías de los coches eléctricos

Las baterías han evolucionado mucho en los últimos años. Han mejorado su rendimiento, su densidad energética e incluso su gestión térmica. Sin embargo, muchos siguen temiendo las fugas térmicas que pueden derivar en incendios difíciles de controlar. Extinguir el fuego en una batería de iones de litio es difícil, aunque ya hay soluciones prácticas bastante eficientes como la que se ha patentado en España. A pesar de ello, investigadores de la Universidad de Graz creen haber dado con una solución que evitaría cualquier incendio en la batería.