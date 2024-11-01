edición general
6 meneos
118 clics

La Unión Soviética necesitaba sacar del hambre a millones de personas así que se inventó algo: el arte de hacer salchichas

Una nación hambrienta, una economía por planificar y un montón de propaganda por hacer

| etiquetas: salchichas , rusia , hambruna , urss , propaganda
5 1 0 K 59 cultura
5 comentarios
5 1 0 K 59 cultura
Don_Pixote #4 Don_Pixote
Pero no inventaron el Salchichonium!  media
1 K 19
#5 T3rr0rz0n3
podrían haber inventado el libre mercado :palm: xD
0 K 8
#1 Kuruñes3.0
Si hombre, que a los romanos no se les ocurrió usar los retales más infames para salchichas mucho antes (y seguro que tampoco fueron los primeros... xD )
0 K 8
#3 parladoiro
#1 no por la limitación de disponibilidad de tripa.
el embutido se disparó y abarató por el uso de tripa artificial a partir de 1930.
2 K 37
Mikhail #2 Mikhail
"un montón de propaganda por hacer"
Los soviéticos inventaron las salchichas y la propaganda... :palm:
0 K 6

menéame