La Unión Europea endurece los requisitos para desplazarse con animales de compañía

La Unión Europea ha puesto en marcha una actualización normativa que modifica cómo se viaja con animales de compañía entre países miembros. La medida introduce un pre-registro previo al desplazamiento y refuerza los controles para garantizar que todos los animales estén correctamente identificados y vacunados.

Edheo #1 Edheo
Hombre... "endureze".. será para el resto de Europa, porque en España, ya es obligatorio, tenerlos, no sólo identificados y vacunados, sino además, esterilizados.
Me parecería demencial, permitir circular mascotas, sin estar debidamente vacunadas.
#2 josiahallen
#1 ¿esterilizados obligatoriamente? ¿es para viajar o cómo funciona esto?
mandelbr0t #4 mandelbr0t *
#2 Imagino que se referirá a la segunda acepción de esterilizado (libre de gérmenes). Porque no creo que haya que castrar a los animales para viajar con ellos xD
Edheo #5 Edheo
#2 No puedes tener animales sin "esterilizar" en casa (te hablo de perros y gatos, que es lo que conozco), porque en caso contrario, eres sospechoso de dedicarte a la cria incontrolada de animales.
Así de dura está la normatia en españa, no puedes gestar animales en tu domicilio... sin las debidas licencias y controles.
#3 Grahml
#1 A mí lo que me parece demencial es que los criterios aún no estuvieran unificados:

"esta actualización pretende unificar criterios y garantizar que todos los animales que viajan estén correctamente identificados y vacunados"

Bienvenida la "unificación" de criterios, que no "endurecimiento de requisitos".

