La Unión Europea endurece los requisitos para desplazarse con animales de compañía

La Unión Europea ha puesto en marcha una actualización normativa que modifica cómo se viaja con animales de compañía entre países miembros. La medida introduce un pre-registro previo al desplazamiento y refuerza los controles para garantizar que todos los animales estén correctamente identificados y vacunados.
Me parecería demencial, permitir circular mascotas, sin estar debidamente vacunadas.
Así de dura está la normatia en españa, no puedes gestar animales en tu domicilio... sin las debidas licencias y controles.
"esta actualización pretende unificar criterios y garantizar que todos los animales que viajan estén correctamente identificados y vacunados"
Bienvenida la "unificación" de criterios, que no "endurecimiento de requisitos".