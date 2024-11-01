edición general
11 meneos
17 clics
La Unión Europea alista medidas económicas contra Israel ante crisis en Gaza

La Unión Europea alista medidas económicas contra Israel ante crisis en Gaza

En 2024, las transacciones con la Unión Europea representaron el 32% del comercio exterior israelí, lo que convierte al bloque en su principal socio comercial.

| etiquetas: unión europea , gaza , israel
10 1 0 K 102 actualidad
5 comentarios
10 1 0 K 102 actualidad
mmlv #2 mmlv *
A partir de ahora les van a hablar pero se van a poner muy serios, ninguna sonrisa, se van a cagar los sionistas
1 K 22
#1 AlexGuevara
Sí, ya, clato, claro….
2 K 17
kinnikuman #3 kinnikuman
#1 "Clato, verata, neilkfgronsf..." www.youtube.com/watch?v=IJO_PDeCvuw
Lo siento, no he podido resistirme :palm:
1 K 10
#4 Bravok1
Económicas.... Hasta que no sean militares y desaparezca Israel... Irrelevante.
0 K 7
#5 omega7767
#4 Europa le podría hacer mucho daño económicamente a Israel si Europa quisiera
0 K 11

menéame