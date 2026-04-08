La UNED creará más de 20.000 nuevas plazas en tres años y sumará quince titulaciones

La universidad a distancia recibirá 60 millones de euros más para modernizarse y ampliar su oferta académica en ámbitos estratégicos como salud, ingeniería o educación. La previsión es aumentar la oferta de títulos con 15 nuevos grados y másteres que suponen 15.340 plazas nuevas, y ampliar cinco titulaciones ya existentes que incrementan sus plazas en 5.010. Por lo tanto, se aportarían 20.380 plazas nuevas a la oferta académica oficial, un incremento del 46 % de las plazas actuales.
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Edit: nótese la ironía
elpais.com/educacion/2026-04-08/el-gobierno-contrataca-el-avance-de-la
#1 En Madrid las universidades privadas creciendo y las públicas menguando, una vergüenza.
Es posible que la cosa cambiase, porque yo hablo de hace unos años, antes de pandemia. Entiendo que igual en pandemia se pusieron las pilas y ya todo es distinto.
Por lo menos en las varias secciones que visité sigue pareciendo una web de hace 25 años y no de las bonitas. Fea fea y con una usabilidad que suspendería en decenas de apartados.