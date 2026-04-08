La UNED creará más de 20.000 nuevas plazas en tres años y sumará quince titulaciones

La universidad a distancia recibirá 60 millones de euros más para modernizarse y ampliar su oferta académica en ámbitos estratégicos como salud, ingeniería o educación. La previsión es aumentar la oferta de títulos con 15 nuevos grados y másteres que suponen 15.340 plazas nuevas, y ampliar cinco titulaciones ya existentes que incrementan sus plazas en 5.010. Por lo tanto, se aportarían 20.380 plazas nuevas a la oferta académica oficial, un incremento del 46 % de las plazas actuales.