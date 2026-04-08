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La UNED creará más de 20.000 nuevas plazas en tres años y sumará quince titulaciones

La UNED creará más de 20.000 nuevas plazas en tres años y sumará quince titulaciones

La universidad a distancia recibirá 60 millones de euros más para modernizarse y ampliar su oferta académica en ámbitos estratégicos como salud, ingeniería o educación. La previsión es aumentar la oferta de títulos con 15 nuevos grados y másteres que suponen 15.340 plazas nuevas, y ampliar cinco titulaciones ya existentes que incrementan sus plazas en 5.010. Por lo tanto, se aportarían 20.380 plazas nuevas a la oferta académica oficial, un incremento del 46 % de las plazas actuales.

| etiquetas: uned , universidad a distancia , plazas
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 lawerka
Echo de menos un triple grado en gestión del cambio climático, igualdad y lucha antifascista
7 K 89
OdaAl #5 OdaAl *
#3 muy gracioso tu chiste

Edit: nótese la ironía
1 K 14
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano *
#5 Debe de ser el starter pack de las obsesiones del cuñao facha.
0 K 16
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 La titulacion definitiva para colocarse en una empresa publica
1 K 25
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
#3 Eres un facha. Vas a tener que matricularte en "ciencias Woke" para desintoxicarte.
0 K 12
#1 Pitchford
El País dice que se quiere así contrarrestar el avance de la enseñanza privada:

elpais.com/educacion/2026-04-08/el-gobierno-contrataca-el-avance-de-la
1 K 31
OdaAl #2 OdaAl *
Es la única universidad nacional publica, es un orgullo que crezca, en cambio en las autonomías gobernadas por el PP están ahogando a las universidades públicas.

#1 En Madrid las universidades privadas creciendo y las públicas menguando, una vergüenza.
4 K 58
#6 Eukherio
#2 El problema de la UNED es que está desfasada en todo lo relativo a Internet, por lo menos cuando yo hace unos años me inscribí para sacar unos créditos y ver qué tal. Vas un poco a tu bola con los materiales que te dan. Hay mucho libro de profesor que solo vale para eso, aunque te dejan sacarlo de la biblioteca, y algunos hasta tienen copia digital, y poca clase grabada. Por lo demás está bastante bien, y hasta tienen actos y te llamaban por teléfono para darte la bienvenida a la universidad.

Es posible que la cosa cambiase, porque yo hablo de hace unos años, antes de pandemia. Entiendo que igual en pandemia se pusieron las pilas y ya todo es distinto.
1 K 23
neiviMuubs #8 neiviMuubs
#6 yo aún tengo apuntada la cuenta de la UNED y precisamente me pasé por ahí por rememorar mi cuenta de alumno (hay cierta web de electrónica de consumo que te hace descuentos por ello).

Por lo menos en las varias secciones que visité sigue pareciendo una web de hace 25 años y no de las bonitas. Fea fea y con una usabilidad que suspendería en decenas de apartados.
0 K 8
#11 Eukherio
#8 A ver, justo miré ahora que lo decías y es un poco Frankenstein ahora la web. Tiene partes que están bien, pero después te vas a activación de correo electrónico (el mío estaba activo todavía, pero se ve que si no estás activamente matriculado no te hacen demasiado spam y por eso llevaba años sin ver correos) y te sale una web de hace 20 años, le das mediateca y te sale una web en inglés, etc. Necesitarían tomárselo un poco en serio, aunque también entiendo que si no hay materiales tampoco necesitas una web moderna. Tendría curiosidad por saber si un alumno actual tiene más materiales de lo que daban antes o si siguen con lo mínimo.
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#4 Eukherio
Me hace gracia lo del sistema educativo universitario. Teníamos licenciaturas de cinco años y pasamos a grados de cuatro. Ahora se pusieron de moda los dobles grados y ya volvemos a cinco y en algunos casos seis. Que sí, que antes eras licenciado en derecho y ahora graduado en derecho + políticas, pero es volver a la duración inicial para tener un título que mole más.
1 K 23

menéame