Unas fotos de Airbus han disparado las alertas: si EEUU ataca Irán como a Venezuela va a ser una sangría en ambas direcciones

Las últimas imágenes comerciales desde el espacio a través de Airbus y Planet Labs han mostrado algo que cambia el cálculo: la reubicación de sistemas S-300 de largo alcance alrededor de Teherán e Isfahán, acompañados por el sistema de guerra electrónica Cobra-V8 en posiciones clave al sur de la capital. Este binomio combina interceptores capaces de alcanzar objetivos a cientos de kilómetros con potentes capacidades de interferencia en bandas críticas para radares, enlaces satelitales y pods de designación, lo que apunta directamente a...

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
El S-300 ya tiene unos cuantos añitos y ya está un poco desfasado. De hecho se dice que misiles viejos de los S-300 se usan contra tierra en Ucrania (digo yo que le cambiarán la cabeza porque sobre todo generan metralla)

El actual es el S-400 y una variante de largo alcance para objetivos valiosos (AWACS, tankers, JSTARS) el S-500.
