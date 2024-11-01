edición general
Unamuno y el dolor

El escritor entendió el sufrimiento como una fuerza que estructura la existencia y lo convirtió en un principio filosófico que permite observar la vida desde una conciencia más clara y exigente.

