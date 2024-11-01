Unamuno a Azaña: «Justo es que España pierda Cataluña. Y la perderá, no me cabe la menor duda de que la perderá»

"Mi muy querido amigo Azaña" es un libro con cartas enviadas a Manuel Azaña entre 1918 y 1939, revelando sus relaciones personales y el clima político de la época. Destaca una carta de Unamuno, donde afirma que España “perderá Cataluña”, reflejando tensiones ya presentes entonces. También aparecen misivas de figuras como Victoria Kent, que apoyó a Azaña tras su detención en 1934, y de Casares Quiroga, escrita desde el exilio en 1939. El conjunto muestra la soledad, el prestigio y el deterioro vital del último presidente de la Segunda República.