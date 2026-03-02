·
6367
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
4891
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4350
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5190
clics
InfluRatas
5041
clics
Mascotas
más votadas
511
China sale en defensa de España tras la amenaza de Trump: "El comercio no debe ser utilizado como arma"
524
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
573
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”
545
No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado
353
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
4
clics
Unai Sordo (CCOO) asegura que no será candidato de la izquierda en las próximas elecciones generales
Sordo se ha autodescartado para ser candidato a las próximas elecciones generales. "Ni ocho meses han pasado desde que me eligieron secretario general de CCOO.
|
etiquetas
:
unai
,
sordo
,
ccoo
,
asegura
,
no
,
será
,
candidato
,
izquierda
5
0
0
K
69
actualidad
6 comentarios
#2
MenéameApesta
Menos mal, izquierdistas que se venden por un puñado de arena sobran. Hace falta gente incorruptible aunque tengan otros defectos.
3
K
51
#4
Milmariposas
#2
Es que las fuentes de mariscos están muy buenas!
1
K
21
#5
Apotropeo
¿ Pero quién coño lo había propuesto?
1
K
25
#1
josde
Pues nadie va a llorar si se va.
0
K
20
#6
eltxoa
Ya me presento yo candidato a la izquierda española
Programa:
Trabajo
Vivienda
Servicios públicos / sanidad / educación / infraestructuras.
Seguridad
Mayorías sociales en vez múltiples identidades
La religión, cada una en su casa.
Y para lo que haya dudas, ciencia y filosofía.
0
K
11
#3
aupaatu
*
Parece que al bipartidismo no le gusta nada Rufián y están buscándole un sustituto en los sus medios de coacción informativa
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
