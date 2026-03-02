edición general
Unai Sordo (CCOO) asegura que no será candidato de la izquierda en las próximas elecciones generales

Sordo se ha autodescartado para ser candidato a las próximas elecciones generales. "Ni ocho meses han pasado desde que me eligieron secretario general de CCOO.

| etiquetas: unai , sordo , ccoo , asegura , no , será , candidato , izquierda
6 comentarios
#2 MenéameApesta
Menos mal, izquierdistas que se venden por un puñado de arena sobran. Hace falta gente incorruptible aunque tengan otros defectos.
Milmariposas #4 Milmariposas
#2 Es que las fuentes de mariscos están muy buenas!
Apotropeo #5 Apotropeo
¿ Pero quién coño lo había propuesto?
josde #1 josde
Pues nadie va a llorar si se va.
eltxoa #6 eltxoa
Ya me presento yo candidato a la izquierda española

Programa:
Trabajo
Vivienda
Servicios públicos / sanidad / educación / infraestructuras.
Seguridad
Mayorías sociales en vez múltiples identidades
La religión, cada una en su casa.
Y para lo que haya dudas, ciencia y filosofía.
aupaatu #3 aupaatu *
Parece que al bipartidismo no le gusta nada Rufián y están buscándole un sustituto en los sus medios de coacción informativa
