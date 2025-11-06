La UMH desarrolla un sistema de visión artificial que dialoga con el cerebro

El laboratorio de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en colaboración con el Hospital IMED Elche, ha desarrollado un sistema de visión artificial que dialoga con el cerebro que han probado con dos personas voluntarias ciegas con resultados prometedores. El director del Instituto de Bioingeniería de la UMH, Eduardo Fernández Jover, ha explicado que se les ha implantado una pequeña matriz, compuesta por 100 microelectrodos individuales, en la parte del cerebro que procesa visión.