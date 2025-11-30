·
La UME se desplegará el lunes en Cataluña para ayudar a controlar el brote de peste porcina africana
La Generalitat mantiene activos los dos perímetros de seguridad de seis y 20 kilómetros alrededor del epicentro y la limitación de acceso al parque natural de collserola.
etiquetas
:
jabalí
,
peste porcina
,
ume
9 comentarios
actualidad
#3
Nouveau
La inacción de los sucesivos gobiernos de la Generalitat para afrontar el crecimiento incontrolado de la poblaciones de jabalí puede llevar a la quiebra del sector cárnico porcino catalán si la situación se descontrola.
Mientras los daños se producían en los cultivos, la Generalitat no ha tomado cartas en el asunto. Ahora con el riesgo de afectar al sector cárnico, movilizan a la UME.
Con 8.000.000 de cerdos en Catalunya y 1.000.000 de toneladas exportadas, ahora van a mover cielo y tierra para controlar la población de jabalies y la expansión de la peste porcina.
3
K
55
#5
ummon
#3
Yellostone, pero nadie quiere verlo en este país de escopetas
1
K
21
#1
Astur_
*
soluciones de políticos sin n.p.i...... para los problemas del monte
ya pueden espabilar, que ésta la cosa chunga, y ese solo es uno de los problemas...
1
K
23
#2
Astur_
y creo que es duplicada
0
K
10
#7
VFR
Hoy no, mañana
0
K
7
#4
Olepoint
*
¿ Osea, que es el final de las grandes explotaciones cárnicas, y esto seguramente devengará en un precio del cerdo más barato temporalmente y luego solo sobreviviran las pequeñas explotaciones familiares que vendan en nuestro mercado nacional con el consiguiente beneficio para la naturaleza española y los precios volverán a ser los actuales ?
¿ Dónde hay que firmar ?
0
K
7
#6
Vertigo
#4
Eing? Las grandes corporaciones están más preparadas economicamente para estos contratiempos, las pequeñas familias son quienes estarán pidiendo rapidamente ayudas al gobierno por no poder pagar la hipoteca y acabará malvendiendo sus granjas precisamente a esas grandes explotaciones cuando la subvención no les solucione nada. Por otra parte, el cerdo se seguirá vendiendo en el extranjero si están dispuestos a pagar más que en el mercado local, suponiendo el desabastecimiento para nosotros
2
K
32
#8
Olepoint
#6
El cerdo, si se declara la gripe porcina no puede salir al extranjero, a las explotaciones familiares se les puede rescatar, es la grandeza del estado del bienestar, a las grandes explotaciones cuyo mercado estaba fuera, que pidan ayudas al mercado exterior.
0
K
7
#9
bomberman
Mas que controlar a los cerdos servirá para evitar que nadie entre. Es una zona muy visitada, incluso cuando daban la noticia se veía gente corriendo detrás de dónde los mossos habían precintado el camino.
0
K
6
9
9
comentarios)
