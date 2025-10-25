La ultraderecha que llama “derechita” a Abascal sale del rincón y luce adeptos jóvenes

En medio de un frenesí de saludos nazis, Núcleo Nacional consigue armar un revuelo hace una semana en una protesta xenófoba mayoritariamente juvenil en Madrid. Antes han abierto una flamante sede y lanzado la convocatoria de la nueva temporada de asedio a Ferraz. Los acompañan en la manifestación sus camaradas de Democracia Nacional, que preparan una cumbre en Madrid de extremistas europeos, rusos incluidos. Dos fuerzas falangistas, que en mayo lograron reunir a una multitud de jóvenes y adolescentes también en la capital, se citan el Día de la