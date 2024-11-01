edición general
La ultraderecha copa el voto en Caspe, aunque su fragmentación favorece al bipartidismo

La ultraderecha copa el voto en Caspe, aunque su fragmentación favorece al bipartidismo

Esta tendencia, que es general a nivel nacional, en Caspe ha provocado el sorpasso del PSOE al PP, quien ganó el pulso electoral en las urnas caspolinas. ¿La razón? La migración del voto del PP a Vox.

#1 Perrota
Sus medidas convencen a cualquier joven.

España…
#2 espartino
Casi un 30% de votos entre vOx y el submarino del cni (salf).
