El último modelo de IA chino de DeepSeek se ha entrenado con los mejores chips de NVIDIA, pese a la prohibición estadounidense

DeepSeek entrenó su nuevo modelo de IA con los chips más avanzados de NVIDIA (Blackwell) a pesar de las restricciones estadounidenses, según un exfuncionario de Trump, lo que evidencia fallos en los controles de exportación. Un alto cargo de la administración Trump afirma que la startup china DeepSeek entrenó su próximo modelo de IA usando el chip de IA más avanzados de NVIDIA basados en la arquitectura Blackwell.

| etiquetas: deepseek , chips , nvidia , blackwell , eeuu , china , restricciones
Cuñado #2 Cuñado
Anthropic acusó a DeepSeek y otros modelos de IA chinos de haber recurrido a esta destilación de su modelo Claude para obtener una valiosa información con la que mejorar los modelos de IA chino

Que dice Anthropic que ellos pueden utilizar toda la información existente disponible digitalmente pero tú no.
sleep_timer #4 sleep_timer
Las prohibiciones estadounidenses los chinos se las pasan por el forro de los cojones.
Gry #1 Gry *
Dicen eso pero al mismo tiempo DeepSeek ha dejado de enviar su modelo a Nvidia y AMD para que optimicen su software para correrlo: www.reuters.com/world/china/deepseek-withholds-latest-ai-model-us-chip
#5 eipoc *
Tampoco nos chupemos las ... Deepseek es tecnología china prooccidental. Quizás esté ahí el secreto.
Cuñado #3 Cuñado
pueden acceder a todo este hardware por medio del mercado gris. Es decir, adquiriendo estas gráficas en países vecinos

No sé si es éste el caso, pero no es el único método. Muchas empresas chinas entrenan sus modelos fuera de China.

Por otra parte, el mercado gris no se restringe únicamente a países "vecinos" :shit:
