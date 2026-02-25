El último modelo de IA chino de DeepSeek se ha entrenado con los mejores chips de NVIDIA, pese a la prohibición estadounidense

DeepSeek entrenó su nuevo modelo de IA con los chips más avanzados de NVIDIA (Blackwell) a pesar de las restricciones estadounidenses, según un exfuncionario de Trump, lo que evidencia fallos en los controles de exportación. Un alto cargo de la administración Trump afirma que la startup china DeepSeek entrenó su próximo modelo de IA usando el chip de IA más avanzados de NVIDIA basados en la arquitectura Blackwell.
| etiquetas: deepseek , chips , nvidia , blackwell , eeuu , china , restricciones
Que dice Anthropic que ellos pueden utilizar toda la información existente disponible digitalmente pero tú no.
No sé si es éste el caso, pero no es el único método. Muchas empresas chinas entrenan sus modelos fuera de China.
Por otra parte, el mercado gris no se restringe únicamente a países "vecinos"