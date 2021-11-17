El último duelo de Jean de Carrouges

Jean de Carrouges (1330-1396) fue un destacado noble francés que se vio forzado a defender su honor y el de su esposa, Marguerite de Thibouville, en un dramático duelo a muerte contra su rival, Jacques Le Gris (1330-1386). Este lance de carácter judicial, es decir, entablado para dirimir quien tenía la razón en una disputa legal, según la costumbre del derecho germánico, suscitó tal escándalo y controversia entre la sociedad francesa que fue el último juicio por combate autorizado por el rey de Francia, y por el Parlamento de París.