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Últimas noticias sobre la guerra entre Irán y EE. UU.: Trump afirma que «espero lanzar bombardeos» mientras el alto el fuego pende de un hilo antes de que venza el plazo (Eng)
El presidente de EE. UU. ha declarado que el ejército está «ansioso por entrar en acción» y que no quiere prorrogar el alto el fuego con Irán
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#5
eipoc
No es Trump, son los EEUU, por mucho que hagan el esfuerzo en lavarles la cara y usarle como cabeza visible. De sus 239 años de historia solo ha estado en paz 17 años y recordemos que se fundó sobre la sangre del pueblo indígena.
Luego la gente se creen que exportan libertad y democracia, ya hay que ser estúpido para defenderles habiéndoseles caído la careta.
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#7
omega7767
#5
Trump ha sido más sanguinario, sádico, mentiroso y agresivo que los anteriores
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#9
eipoc
#7
de momento no. Obama ha matado más gente por el momento y deportado también.
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#1
MiguelDeUnamano
Relacionada:
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado que la actual Administración está a punto de lograr un avance diplomático histórico con Irán. En declaraciones a Fox News, atribuyó los avances al enfoque único adoptado por Donald Trump, contrastándolo con los esfuerzos diplomáticos anteriores.
www.deccanchronicle.com/amp/world/americas/white-house-defends-trumps-
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#2
aPedirAlMetro
*
#1
Esta administración es un circo...
Ojalá Irán tuviese capacidad para lanzar bombardeos sobre USA como respuesta.
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#6
omega7767
#2
en su defecto, a Israel
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#4
Aguarrás
Puto cáncer de país, merecen saber lo que es la guerra que desatan por todo el planeta, pero en su propio territorio.
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37
#3
Gry
Ahora que la bolsa subía hay que provocar otra bajada.
Mañana anunciará que han llegado a un acuerdo y a los 20 minutos bombardeara un colegio o algo.
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#8
Bravok1
El presidente de EE. UU. ha declarado que el ejército está «ansioso por entrar en acción» y que no quiere prorrogar el alto el fuego con Irán
Traducción al humano:
El ejercito está completamente cagado en los pantalones, cada vez tenemos más deserciones y el miedo se palpa en los ojos de los militares y en los de sus familias. No voy a lanzar ningún bombardeo, solo lo digo para manipular los mercados, que las familias yankis sufran y hacerme el machote pero todos podeis ver que soy la mierda mas grande del planeta y que doy una pena y una verguenza ajena increible.
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Luego la gente se creen que exportan libertad y democracia, ya hay que ser estúpido para defenderles habiéndoseles caído la careta.
www.deccanchronicle.com/amp/world/americas/white-house-defends-trumps-
Ojalá Irán tuviese capacidad para lanzar bombardeos sobre USA como respuesta.
Mañana anunciará que han llegado a un acuerdo y a los 20 minutos bombardeara un colegio o algo.
Traducción al humano:
El ejercito está completamente cagado en los pantalones, cada vez tenemos más deserciones y el miedo se palpa en los ojos de los militares y en los de sus familias. No voy a lanzar ningún bombardeo, solo lo digo para manipular los mercados, que las familias yankis sufran y hacerme el machote pero todos podeis ver que soy la mierda mas grande del planeta y que doy una pena y una verguenza ajena increible.