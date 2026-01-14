edición general
Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: "Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos"

Las últimas chabolas de Ventas esperan el desalojo: "Nos felicitaron la Navidad y nos dijeron que teníamos un mes para irnos"

El asentamiento ilegal resiste en los márgenes de la M-30 a la espera de que el Ayuntamiento ejecute el levantamiento anunciado por Almeida.

kumo
Pues es bastante normal. Especialmente sabiendo que toda esa zona está en obras de gran amplitud y larga duración, desde hace meses.
madeagle
El levantamiento, matizan desde el Consistorio, es el último paso de un largo proceso de intervención social en el que los equipos de calle trabajan con las personas asentadas para tratar de ofrecerles una alternativa habitacional.

No obstante, esta tiene que ser aceptada voluntariamente por los afectados; algo que, de momento, no ha sucedido en ningún caso. Osman Sikeyu, otro de los que duermen en los alrededores del Puente de Ventas, apunta una explicación a este rechazo: les obligaría a irse lejos de la zona y no podrían seguir trabajando en el semáforo
