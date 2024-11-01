edición general
La última subasta de renovables de Reino Unido logra un número récord de proyectos solares y el mayor parque eólico terrestre de Inglaterra

La AR7 registró la mayor adjudicación de proyectos solares en la historia del Reino Unido, alcanzando 4,9 GW distribuidos en 157 proyectos a un precio de 75 €/MWh.
Además, se adjudicaron contratos para 1,3 GW de energía eólica terrestre repartidos en 28 proyectos a un precio de 83,05 €/MWh). Esto incluyó el Parque Eólico Imerys en Cornualles, el mayor proyecto eólico terrestre adjudicado en una ronda CfD en Inglaterra en una década.
La ronda CfD también otorgó contratos a 4 proyectos de energía mareomotriz con una capacidad combinada de 20,9 MW

