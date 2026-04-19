Última hora: Irán ataca con drones a buques militares de Estados Unidos, al que acusa de romper el alto el fuego

Irán ha atacado con drones a barcos militares estadounidenses en el estrecho de Ormuz. Los bombardeos, anunciados por el alto mando militar iraní, llegan después de que Teherán acusara a Estados Unidos de romper el alto el fuego por el ataque sobre un barco iraní proveniente de China. Además, un carguero francés ha sido blanco de disparos este domingo en el estrecho de Ormuz, un ataque que no provocó víctimas, pero obligó al buque a dar media vuelta, según ha informado el armador CMA CGM. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald...