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La última excentricidad de Trump: publica un nuevo mapa de EE.UU… y deja a medio mundo alucinando

El presidente de Estados Unidos compartió este martes en su red social Truth Social una imagen del mapa de Venezuela completamente cubierto con la bandera estadounidense y acompañado de una frase que no ha tardado en hacerse viral: "Estado 51". Y no era una simple broma aislada. La publicación llega apenas un día después de que Trump asegurara en una entrevista en Fox News que está considerando "seriamente" la posibilidad de incorporar Venezuela como un nuevo estado de Estados Unidos.

| etiquetas: donald trump , eeuu , estado , 51
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3 comentarios
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Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
#teahorrounclick El estado 51 de EEUU:  media
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#2 username
Muchos Venezolanos celebrarán convertirse en Americanos, estoy seguro
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ombresaco #3 ombresaco
#2 siempre es bueno dejar de ser europeos, africanos o asiáticos para pasar a ser del continente donde estás
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menéame