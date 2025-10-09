edición general
UGT visita la sede de la OTAN

El sindicato traslada sus peticiones sobre "empleo" y "reindustrialización" a la Alianza Atlántica, mientras el militarismo y la austeridad del plan de rearme europeo amenazan a la clase trabajadora.

Rogue #1 Rogue
Las gambas están en la cocina.
Milmariposas #3 Milmariposas
Son unos vendíos! Y unos comegambas!
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
En fin :shit:
