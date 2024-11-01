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UGT critica el 'modus operandi' del agitador Vito Quiles y denuncia el apoyo que le da el PP: "No es periodismo"

UGT critica el 'modus operandi' del agitador Vito Quiles y denuncia el apoyo que le da el PP: "No es periodismo"

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, a través de su Agrupación de Periodistas FeSMC-UGT, adherida a UNI, ITF y UITA, ha lanzado una dura crítica contra lo que considera un intento de legitimar prácticas de acoso bajo la apariencia de actividad periodística. En un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización sindical advierte de los riesgos que este tipo de comportamientos suponen tanto para la profesión como para la calidad democrática.

| etiquetas: ugt , agitador vito quiles , pp
6 2 1 K 81 actualidad
6 comentarios
6 2 1 K 81 actualidad
Nube_Gris #4 Nube_Gris *
Más razón que un santo, pero los cerebros de los zombis del PP están acostumbrados a activar o a desactivar actitudes solo con una palabra.
La que sus líderes tienen para desactivar y desacreditar todo lo que digan los sindicatos es comegambas. Con eso cualquier reivindicación queda en agua de borrajas.

... ten un cerebro para esto... :wall:

Gobierno frankestein, el presidente es un golpista, los sindicatos son unos comegambas y las víctimas del terrorismo son putas.

Y ningún juez quiere meterle mano a ese grupo mafioso que sabemos quienes son, donde están, a quienes tienen untados y todo lo que han hecho.  media
1 K 21
nereira #1 nereira
El sindicato también dirige sus reproches al Partido Popular, después de que su presidente haya definido a Quiles como “periodista” y “compañero”. Para la organización, este tipo de declaraciones suponen un “blanqueamiento” de prácticas que consideran incompatibles con la ética profesional.
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strike5000 #5 strike5000
Y lo suyo no es sindicalismo, empate.

Y repito una vez más que esto no es una defensa de Vito Quiles, que me parece un impresentable y un imbécil. Es sólo un "Y tú también", que no disculpa ni justifica a ninguno de los dos.
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#6 Cincocuatrotres
Los sindicatos de quien dependen?
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UnoYDos #2 UnoYDos *
Y saben de lo que hablan, que ellos no son un sindicato. Vaya tela, entre basuras se echan mierda.
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#3 Usuario22
Cordón sanitario con esta gentuza
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menéame