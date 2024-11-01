UGT critica el 'modus operandi' del agitador Vito Quiles y denuncia el apoyo que le da el PP: "No es periodismo"

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, a través de su Agrupación de Periodistas FeSMC-UGT, adherida a UNI, ITF y UITA, ha lanzado una dura crítica contra lo que considera un intento de legitimar prácticas de acoso bajo la apariencia de actividad periodística. En un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización sindical advierte de los riesgos que este tipo de comportamientos suponen tanto para la profesión como para la calidad democrática.