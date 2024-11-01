UGT critica el 'modus operandi' del agitador Vito Quiles y denuncia el apoyo que le da el PP: "No es periodismo"

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, a través de su Agrupación de Periodistas FeSMC-UGT, adherida a UNI, ITF y UITA, ha lanzado una dura crítica contra lo que considera un intento de legitimar prácticas de acoso bajo la apariencia de actividad periodística. En un comunicado difundido con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la organización sindical advierte de los riesgos que este tipo de comportamientos suponen tanto para la profesión como para la calidad democrática.
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La que sus líderes tienen para desactivar y desacreditar todo lo que digan los sindicatos es comegambas. Con eso cualquier reivindicación queda en agua de borrajas.
... ten un cerebro para esto...
Gobierno frankestein, el presidente es un golpista, los sindicatos son unos comegambas y las víctimas del terrorismo son putas.
Y ningún juez quiere meterle mano a ese grupo mafioso que sabemos quienes son, donde están, a quienes tienen untados y todo lo que han hecho.
Y repito una vez más que esto no es una defensa de Vito Quiles, que me parece un impresentable y un imbécil. Es sólo un "Y tú también", que no disculpa ni justifica a ninguno de los dos.