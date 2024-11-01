edición general
UGT alerta del "espejismo" de la rebaja fiscal de Ayuso: 500 millones menos para sanidad y educación

UGT Madrid ha avisado este lunes de que la nueva propuesta de rebaja del IRPF anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá "consecuencias directas sobre la capacidad real de financiar" los servicios públicos esenciales.

#2 yukatan
no importa.. pagas los 50€ que te ahorras en un seguro medico marca fachapobre y ya estas bien :troll:
2
sotillo #4 sotillo
#2 Pero eso son 50€ menos de sueldo
0
woody_alien #10 woody_alien
#2 #4 Yo lo haría (aunque diga esto porque me pagan por hacerlo)  media
0
#13 yukatan
#4 cuando eres joven... luego mas
0
BlackDog #7 BlackDog
500 millones menos para subvenciones a UGT, por eso lloran
2
Macnulti_reencarnado #1 Macnulti_reencarnado
A las mariscadas!!!!
1
sotillo #3 sotillo
#1 Las que se están pegando los de Quiron a costa de tanto tonto y espera que van a crecer, como la tontería
1
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#3 imaginate como será la oposición.
1
autonomator #8 autonomator *
#1 te dejo esto por aquí: (por el chiste que ya huele)
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida

Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)

Sigamos jugando que hay números para todos.

seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
0
EldelaPepi #12 EldelaPepi *
#8
Aqui no hay nadie mas conmigo.
Soy el otro 1 de cada 2. :->
0
Macnulti_reencarnado #14 Macnulti_reencarnado
#8 ojalá lleguemos a tener un gobierno progresista laico republicano de coalición de izquierdas y solucione el problema que mencionas.
Ah! Y disfruta lo votado.
A las mariscadas!!!
0
#6 endy *
Y 500 millones menos para la infraestructura ferroviaria que parece que lo necesita
Todo son malas noticias
0
BlackDog #9 BlackDog
Nada impide que pagues mas impuestos de los que te corresponden, todos los pijoprogres en Abril podéis decir... oh que me devuelven 300€? pues no! no solo renuncio a esos 300 sino pago 2.000€ más para hospitales carreteras y arreglar las vías del tren
0
BlackDog #11 BlackDog
La gente se morirá antes de hambre que de cáncer cuando tengan que rebajar las pensiones a 300€ al mes porque no se pueden pagar
0

