UGT alerta del "espejismo" de la rebaja fiscal de Ayuso: 500 millones menos para sanidad y educación

UGT Madrid ha avisado este lunes de que la nueva propuesta de rebaja del IRPF anunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá "consecuencias directas sobre la capacidad real de financiar" los servicios públicos esenciales.
1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida
Estoy convencidiiiiiiiiiiisimo que votar a mendrugos/as dañinos que pauperizan y vapulean la salud pública, la investigación, la ciencia y cualquier cosa que sustenta el estado de bienestar es lo mejor de cara a un futuro cercano. ¡Como todos somos inmensamente ricos que se jodan los pobres ! (que me han dicho que son otros no yo.)
Sigamos jugando que hay números para todos.
seom.org/notas-prensa/105943-1-de-cada-2-hombres-y-1-de-cada-3-mujeres
Aqui no hay nadie mas conmigo.
Soy el otro 1 de cada 2.
Ah! Y disfruta lo votado.
A las mariscadas!!!
Todo son malas noticias