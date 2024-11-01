Uesca estrena el Ateneo Laico Massilia como nuevo espacio del movimiento laico y progresista

Este viernes, 13 de febrero, el Movimiento Laico y Progresista de Aragón (MLPA) inaugura el Ateneo Laico Massilia en Uesca, primo hermano del Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza. Una instalación que dispondrá de salas y un salón de actos para albergar a numerosas organizaciones y facilitar la vida del tejido asociativo laico y progresista.