Uesca estrena el Ateneo Laico Massilia como nuevo espacio del movimiento laico y progresista

Este viernes, 13 de febrero, el Movimiento Laico y Progresista de Aragón (MLPA) inaugura el Ateneo Laico Massilia en Uesca, primo hermano del Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza. Una instalación que dispondrá de salas y un salón de actos para albergar a numerosas organizaciones y facilitar la vida del tejido asociativo laico y progresista.
Llevo 15 años en Aragón y en el uso cotidiano no se ve absolutamente nunca.
Yo soy de llamarlo Osca, ya que así piensas en el imperio romano
Los catalanes la llaman Osca (así se llamaba antes y después de los árabes). Con los árabes se llamo Wasqa creo recordar.
AAA y dato importante, dicen "Kio" en vez de "Ko" .