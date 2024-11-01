edición general
Uesca estrena el Ateneo Laico Massilia como nuevo espacio del movimiento laico y progresista

Uesca estrena el Ateneo Laico Massilia como nuevo espacio del movimiento laico y progresista

Este viernes, 13 de febrero, el Movimiento Laico y Progresista de Aragón (MLPA) inaugura el Ateneo Laico Massilia en Uesca, primo hermano del Ateneo Laico Stanbrook de Zaragoza. Una instalación que dispondrá de salas y un salón de actos para albergar a numerosas organizaciones y facilitar la vida del tejido asociativo laico y progresista.

Pacman #4 Pacman
#2 el único que lo usa.
Llevo 15 años en Aragón y en el uso cotidiano no se ve absolutamente nunca.

Yo soy de llamarlo Osca, ya que así piensas en el imperio romano
3 K 61
elTieso #1 elTieso
Perdón por la ignorancia, Uesca es Huesca? ¿Eso es aragonés?
1 K 30
arariel #2 arariel
#1 Huesca en con "h". Sin ella es en aragonés. Arainfo es un periódico aragonesista y usa mucho estos recursos. Gracias.
0 K 19
SMaSeR #3 SMaSeR *
#1 En Aragonés no lleva H, efectivamente.
Los catalanes la llaman Osca (así se llamaba antes y después de los árabes). Con los árabes se llamo Wasqa creo recordar.
1 K 25
SMaSeR #5 SMaSeR *
#3 P.D Nosotros los llamamos "Fatos" y ellos nos llaman "Cheposos".

AAA y dato importante, dicen "Kio" en vez de "Ko" xD.
0 K 6
arariel #6 arariel
#5 Todo mucho mejor que "Bro"
0 K 19

