UE-Mercosur: la Comisión está estudiando la entrada en vigor del texto, sin esperar a su ratificación por el Parlamento de la UE (francés)

Los 27 aprobaron,por mayoría cualificada,el texto que Bruselas y los países sudamericanos habían acordado a finales de 2024. Con fuertes tensiones, Ursula von der Leyen habla de aplicar el texto antes de la votación de los eurodiputados. Francia, Polonia, Hungría, Austria e Irlanda se opusieron. Bélgica se abstuvo. Aunque la firma se ha aprobado, el texto aún requiere el visto bueno del Parlamento Europeo, que podrá aprobarlo o rechazarlo, pero no modificarlo, lo que representa un obstáculo clave en el proceso al que se quiere evitar...

cocolisto #1 cocolisto
Cada vez más la UE es una coña marinera. Hablan de Trump y sus métodos fascistas pero cuídate de la banda que nos dirige.
#2 Perrota
#1 Que pena que no se puedan elegir en algo así como unas elecciones, que estos burócratas hayan nacido y crecido en Bruselas…
pitercio #4 pitercio
#1 están comprados. Forman parte del equipo cobra.
#3 Vamohacalmano
Esta gente lucha contra las emisiones de CO2 trayendo fruta y verdura en buques graneleros del otro lado del charco en vez de fomentar el consumo local de temporada y de proximidad.
