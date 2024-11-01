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La UE fracasa en su intento de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos

La UE fracasa en su intento de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos

A pesar de las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25% al automóvil europeo o las fuertes divisiones dentro de la UE, tras más de 10 horas de negociaciones que acabaron en la madrugada del jueves no hubo acuerdo entre los países, la Comisión Europea y la Eurocámara para implementar el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se acordó en agosto de 2025.

| etiquetas: ue , fracasa , ratificar , tratado , comercial , estados_unidos
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6 comentarios
7 0 0 K 97 actualidad
Yorga77 #1 Yorga77
Esto va ser la tónica habitual de ahora en adelante. Disparos Unidos no va a firmar ningún tratado que beneficie a las 2 partes a no ser que Europa o quien sea pierda con el acuerdo.
2 K 37
anv #2 anv
#1 ningún tratado que beneficie a las 2 partes

¿Y por qué iba a beneficiar a Europa? Trump dice que el resto del mundo se ha estado aprovechando de ellos así que ahora viene la represalia. Todo tienen que ser beneficios para Estados Unidos.
1 K 19
Yorga77 #3 Yorga77
#2 Pues en un escenario de pre crisis ningún país firmara un tratado a perdidas a no ser que sea Argentina uh otro come heces de USA. :shit:
2 K 37
anv #5 anv
#3 ningún país firmara un tratado a perdidas a no ser que sea Argentina

Supongo que PP y sobre todo Vox estarán deseosos de firmar a ojos cerrados en cualquier lugar que les diga Trump.

Y gracias a la propaganda de ultraderecha en las redes sociales, hay partidos por todo el mundo iguales a Vox que cada vez ganan más adeptos.
1 K 17
#6 pirat *
#1 Los anglos se han malacostumbrado a negociar ventajas sin contrapartidas.
Sadoeconomía...
0 K 9
shinjikari #4 shinjikari *
Esta situación está provocando situaciones rocambolescas como la protagonizada por el líder del Partido Popular Europeo (PPE), el alemán Manfred Weber, que ha amenazado con poner fin a las negociaciones con los países sobre el acuerdo comercial y devolver el texto al Parlamento para que sea nuevamente votado, pese a que su partido respaldó las salvaguardias que fueron refrendadas en la Eurocámara. Weber se tendría que aliar con la ultraderecha, una vez más, para sacar adelante la votación

Lo de Weber y el PPE es :shit: :shit: :shit:
1 K 20

menéame