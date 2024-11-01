La UE fracasa en su intento de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos

A pesar de las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25% al automóvil europeo o las fuertes divisiones dentro de la UE, tras más de 10 horas de negociaciones que acabaron en la madrugada del jueves no hubo acuerdo entre los países, la Comisión Europea y la Eurocámara para implementar el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se acordó en agosto de 2025.
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¿Y por qué iba a beneficiar a Europa? Trump dice que el resto del mundo se ha estado aprovechando de ellos así que ahora viene la represalia. Todo tienen que ser beneficios para Estados Unidos.
Supongo que PP y sobre todo Vox estarán deseosos de firmar a ojos cerrados en cualquier lugar que les diga Trump.
Y gracias a la propaganda de ultraderecha en las redes sociales, hay partidos por todo el mundo iguales a Vox que cada vez ganan más adeptos.
Sadoeconomía...
Lo de Weber y el PPE es