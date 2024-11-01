La UE fracasa en su intento de ratificar el tratado comercial con Estados Unidos

A pesar de las amenazas de Trump de imponer un arancel del 25% al automóvil europeo o las fuertes divisiones dentro de la UE, tras más de 10 horas de negociaciones que acabaron en la madrugada del jueves no hubo acuerdo entre los países, la Comisión Europea y la Eurocámara para implementar el tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, que se acordó en agosto de 2025.