La UE debilita las normas que protegen a las personas y al medio ambiente - ATTAC España

Las regulaciones que nos protegen a todos de los excesos de la avaricia corporativa, que garantizan que podamos respirar aire limpio y llevar una comida saludable a la mesa de nuestras familias, están siendo recortadas. Las normas que garantizan que podamos trabajar en condiciones justas y seguras, proteger la naturaleza, combatir la discriminación, combatir la corrupción, tener acceso a productos financieros justos y seguros, e impedir que las corporaciones violen nuestra privacidad digital — que nos mantienen a todos seguros hoy y mañana— est
Para cambiar esta deriva hay que votar a partidos que apuestan por los derechos de las personas y por políticas verdes.
Ni derecha ni socialistas ni liberales van a cambiar nada, ellos son los que están cimentando el camino al desastre.
Los ciudadanos somos un cero a la izquierda
No entiendo su estrategia ni que van a ganar con la desigualdad arruinando a la población, que al final es el "cliente" y consumidor, hasta la esclavitud. Ya lo vimos aquí con nuestra cerril derecha, "cuanto peor mejor..."
Más pobreza: La Comisión pretende redirigir los fondos de lucha contra la pobreza para apoyar a empresas e industrias, incluidas las tecnológicas y de defensa.
La responsabilidad última es de los gobiernos de cada país.