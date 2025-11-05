edición general
6 meneos
9 clics
La UE se compromete a reducir el 90% de emisiones para 2040, pero con más concesiones a los países reticentes

La UE se compromete a reducir el 90% de emisiones para 2040, pero con más concesiones a los países reticentes

Los Veintisiete acuerdan en principio la meta propuesta por la Comisión y añaden más flexibilidades para los Estados. La dura negociación fija por ley el objetivo final, que era una “línea roja” para países como España

| etiquetas: ue , reducir , 90% , emisiones , 2040
6 0 0 K 72 actualidad
4 comentarios
6 0 0 K 72 actualidad
#1 Pitchford
Excelente noticia. A ver si lo antes posible la UE se libra del tremendo drenaje de recursos que supone la compra de petróleo y gas natural de los que no dispone. Las energías renovables y las baterías ya tienen precios muy competitivos y solo hace falta gestionar bien la transición. La nuclear es cuestionable y debería minimizarse, pero también es mejor que los combustibles fósiles a mi entender.
1 K 30
RegiVengalil #3 RegiVengalil *
#1 se libra del tremendo drenaje de recursos que supone la compra de petróleo y gas natural de los que no dispone.

Una tontería ecoloprogre

Las importaciones de petróleo, gas y carbón fueron 315.000 millones de €€€ en 2024, acabo de leer.

Las importaciones totales, 2,42 billones de euros en 2024.

Vamos, que los productos energéticos suponen un 15% del total de importaciones

Irrelevante, en comparación con el riesgo que supone liquidar la industria del automóvil
0 K 7
#4 Pitchford
#3 Se ve que lo de no contribuir más a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, de los que somos unos de los grandes contribuidores históricos, no te importa demasiado. Incluso así, considero que económicamente también será beneficioso y más seguro para garantizar nuestro abastecimiento energético. Y si ahorramos en importaciones quizá haya más dinero disponible para apoyar más las nuevas tecnologías y que no sigamos quedándonos atrasados respecto a EEUU y China.
0 K 13
#2 El_dinero_no_es_de_nadie *
#0 Podrías moverlo al sub Descarboniza?
El tema es importante
0 K 17

menéame