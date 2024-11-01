La UE baja otra vez la cabeza ante Trump y pone en peligro la cumbre con los países latinoamericanos

La mejora de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) era vista hace poco como clave para Bruselas. Suponía reforzar los vínculos comerciales con un aliado fiable, culturalmente próximo y, sobre todo, alternativo a la pinza de Estados Unidos y China. Sin embargo, ha sido el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha conseguido que la cumbre entre las dos organizaciones que celebrará este domingo en Santa Marta (Colombia) se diluya