La UE baja otra vez la cabeza ante Trump y pone en peligro la cumbre con los países latinoamericanos

La mejora de las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) era vista hace poco como clave para Bruselas. Suponía reforzar los vínculos comerciales con un aliado fiable, culturalmente próximo y, sobre todo, alternativo a la pinza de Estados Unidos y China. Sin embargo, ha sido el mismo presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha conseguido que la cumbre entre las dos organizaciones que celebrará este domingo en Santa Marta (Colombia) se diluya

Yorga77 #1 Yorga77
Y seguimos dejando que nos digan que llueve cuando no es lluvia lo que cae.... :troll:
Mangione #3 Mangione
Si los "líderes Europeos" se pliegan ante los designios de una potencia extranjera, en realidad no son "líderes" de nada, lo que son es traidores a Europa y sus ciudadanos; lo mismo habría que votar a otros cuanto antes y juzgar a los actuales por alta traición.  media
ipanies #2 ipanies
Si ser un subnormal abusón funciona no vamos a ver otro tipo de dirigentes las próximas décadas.
Enhorabuena a todos!!!
#4 La_Conquista_Del_Mundo *
No me lo creo, eso Úrsula no lo haría nunca :troll:
oceanon3d #5 oceanon3d
Las derechas patrióticas ... de eso esta copado la UE de siempre y ahora a tres tazas.

Y sus votantes pesigueido a pobres en su patriotismo trasnochado porque así se creen la defienden ¡¡¡no mires arriba¡¡¡
seguidorDeCristo #6 seguidorDeCristo
Iberoamérica debería ser el aliado prioritario de España y Portugal. Con la UE o sin ella.
