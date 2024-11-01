edición general
La UE se apresura a aprobar una nueva ley para combatir el abuso infantil en línea [eng]

Los gobiernos europeos llegaron a un acuerdo el miércoles que allana el camino para nuevas normas que protegen a los niños del abuso sexual infantil en línea. La ley propuesta, que ahora está en camino de ser aprobada antes de la fecha límite de abril, a la espera de las conversaciones finales con el Parlamento Europeo, permitiría a las aplicaciones de mensajería en línea escanear contenido para detener la propagación de material de abuso sexual infantil (CSAM) y el acoso de niños.

etiquetas: chat control , eu , privacidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Chat control nunca se fue. Estos no aceptan un no por respuesta. La democracia.
tul #4 tul
#1 esto viene ordenado desde washington y el plazo se esta acabando.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
"permitiría a las aplicaciones de mensajería en línea escanear contenido para detener la propagación de material de abuso sexual infantil"

Ya... el abuso infantil :roll:
Es una medida de control a gran escala, con los pretextos de siempre
Dene #5 Dene
En línea??? Y van a permitir que continúe el abuso en círculo???? >:-( >:-(
Lenari #6 Lenari
Resumiendo: queremos acceder a las conversaciones y los correos privados, por sistema, sin necesidad de orden judicial ni nada, pero oye, es para proteger a los niños (guiño guiño)

Joder, es que ni China hace eso.
DrEvil #2 DrEvil
Es que nadie va a pensar en los niños?
