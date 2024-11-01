La UE se apresura a aprobar una nueva ley para combatir el abuso infantil en línea [eng]

Los gobiernos europeos llegaron a un acuerdo el miércoles que allana el camino para nuevas normas que protegen a los niños del abuso sexual infantil en línea. La ley propuesta, que ahora está en camino de ser aprobada antes de la fecha límite de abril, a la espera de las conversaciones finales con el Parlamento Europeo, permitiría a las aplicaciones de mensajería en línea escanear contenido para detener la propagación de material de abuso sexual infantil (CSAM) y el acoso de niños.
| etiquetas: chat control , eu , privacidad
Ya... el abuso infantil
Es una medida de control a gran escala, con los pretextos de siempre
Joder, es que ni China hace eso.