La UE se apresura a aprobar una nueva ley para combatir el abuso infantil en línea [eng]

Los gobiernos europeos llegaron a un acuerdo el miércoles que allana el camino para nuevas normas que protegen a los niños del abuso sexual infantil en línea. La ley propuesta, que ahora está en camino de ser aprobada antes de la fecha límite de abril, a la espera de las conversaciones finales con el Parlamento Europeo, permitiría a las aplicaciones de mensajería en línea escanear contenido para detener la propagación de material de abuso sexual infantil (CSAM) y el acoso de niños.