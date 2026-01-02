La UE afronta un 2026 clave

La Unión Europea (UE) afronta en 2026 un año clave que definirá su futuro en función de las decisiones que adopten las instituciones europeas y los gobiernos y parlamentos de los Veintisiete. Durante 2025, la UE ha visto como su principal aliado y socio económico, Estados Unidos, le impuso un acuerdo comercial abusivo, la convirtió en el centro de sus críticas, sancionó al excomisario europeo Thierry Breton por la legislación digital europea y quiere anexionarse Groenlandia.