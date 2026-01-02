edición general
La UE afronta un 2026 clave

La Unión Europea (UE) afronta en 2026 un año clave que definirá su futuro en función de las decisiones que adopten las instituciones europeas y los gobiernos y parlamentos de los Veintisiete. Durante 2025, la UE ha visto como su principal aliado y socio económico, Estados Unidos, le impuso un acuerdo comercial abusivo, la convirtió en el centro de sus críticas, sancionó al excomisario europeo Thierry Breton por la legislación digital europea y quiere anexionarse Groenlandia.

La UE está siendo desmantelada por la piara de derechistas puesta al mando por sus propios ciudadanos. La UE está muerta, por dentro y por fuera, y la veremos desaparecer como institución los de mi generación, mis padres no, nosotros sí.  media
