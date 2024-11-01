La UE acuerda sancionar a colonos israelíes por sus ataques contra palestinos

“Ya era hora de pasar del bloqueo a la acción. Los extremismos y la violencia tienen consecuencias”, ha declarado la jefa de la diplomacia europea. En un acto de supuesta parcialidad, también se han aprobado sanciones contra dirigentes destacados de la organización palestina Hamas Tras el genocidio de Gaza, de un alto el fuego reiteradamente violado por Israel, tras decenas de miles de muertos en ataques del Ejército israelí y de violencia y abusos continuados por parte de colonos israelíes contra ciudadanos palestinos