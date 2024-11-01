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La UE acuerda sancionar a colonos israelíes por sus ataques contra palestinos

La UE acuerda sancionar a colonos israelíes por sus ataques contra palestinos

“Ya era hora de pasar del bloqueo a la acción. Los extremismos y la violencia tienen consecuencias”, ha declarado la jefa de la diplomacia europea. En un acto de supuesta parcialidad, también se han aprobado sanciones contra dirigentes destacados de la organización palestina Hamas Tras el genocidio de Gaza, de un alto el fuego reiteradamente violado por Israel, tras decenas de miles de muertos en ataques del Ejército israelí y de violencia y abusos continuados por parte de colonos israelíes contra ciudadanos palestinos

| etiquetas: genocidio , gaza , israel , colono , vergüenza
9 2 0 K 131 politica
8 comentarios
9 2 0 K 131 politica
Duke00 #1 Duke00
"Ya era hora" dice...
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ur_quan_master #2 ur_quan_master *
Sancionan a lideres de Hamas pero se olvidan del gobierno genocida israelí.
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Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Estoy leyendo y de verdad, pensaba que era El Mundo Today. Más de un año masacrando civiles y ahora salen con estas.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Naaaaaaa sin prisa
2 K 50
javibaz #5 javibaz
Al ejército, por genocidar, no. Que igual se sienten ofendidos. :palm: :palm: :palm:
2 K 42
XtrMnIO #8 XtrMnIO
Y qué es un colono? Porque yo considero que todo el que tenga pasaporte israelí es un colono que invade Palestina.
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#6 Nuisaint
Les han cogido de la mano y les han dicho "Malo malo malo eso no se hace, hala a seguir jugando".
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vilgeits #7 vilgeits
Mano dura!! Ojala les prohiban cantar en los karaokes de Europa. Se van a enterar!!
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menéame