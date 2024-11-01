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La UE acuerda la reforma aduanera que estrecha el control sobre plataformas como Shein y Temu

La UE acuerda la reforma aduanera que estrecha el control sobre plataformas como Shein y Temu

La Unión Europea ha acordado una reforma de la política aduanera común que busca simplificar y agilizar los trámites, pero también estrechar el control sobre vendedores y plataformas 'online' como Shein y Temu, que serán responsables de que los productos que introducen en el mercado común cumplen las normas de la UE y se expondrán a multas si caen en incumplimientos sistemáticos. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos)

| etiquetas: ue , reforma , aduanera , mas , control , sheintemu
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8 comentarios
7 2 0 K 91 actualidad
Herrerii #1 Herrerii
El libre mercado solo les gusta cuando ganan sus empresas.
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Enésimo_strike #3 Enésimo_strike
#1 ¿ha existido alguna vez el libre mercado con China ?
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Herrerii #4 Herrerii
#3 ¿Interno o externo?
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#4 estanos hablando desde una perspectiva de libre comercio entre los países de la UE y China.
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Herrerii #6 Herrerii
#5 No veo yo ningún tipo de comunismo entre las relaciones empresariales entre China y el resto del mundo, es mercado puro y duro, pero claro cuando el mercado no favorece a los nuestros ya no creemos en el libre mercado.
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Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#6 disculpa, creía que debatía con alguien que sabe que es el libre mercado, siento haberme equivocado. Mejor lo dejamos estar, saludos.
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Herrerii #8 Herrerii
#7 buen finde
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#2 Perico12
Lo meterán todo por el puerto de Nápoles y prau
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menéame