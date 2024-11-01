La UE acuerda la reforma aduanera que estrecha el control sobre plataformas como Shein y Temu

La Unión Europea ha acordado una reforma de la política aduanera común que busca simplificar y agilizar los trámites, pero también estrechar el control sobre vendedores y plataformas 'online' como Shein y Temu, que serán responsables de que los productos que introducen en el mercado común cumplen las normas de la UE y se expondrán a multas si caen en incumplimientos sistemáticos. El comisario de Comercio, Maros Sefcovic, ha calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado entre los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo (gobiernos)