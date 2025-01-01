·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
12909
clics
Votante de Vox ¿Confiarías en el administrador de esta empresa?
6806
clics
Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
4384
clics
Diez lugares del mundo antes de sus históricos monumentos y construcciones más icónicas
3912
clics
El ala de un avión de Delta Air Lines se rompió en pleno vuelo con 62 pasajeros: el video del aterrizaje de emergencia
3901
clics
Pirómanos del recorte
más votadas
526
El Tribunal de Cuentas Europeo destapa la gestión negligente y propagandística del PP en la prevención de incendios
476
El primer acto de la conselleira de Medio Ambiente tras los fuegos en Galicia: anunciar ayudas a los cazadores
465
Policías en guerra contra Tebas por los dispositivos de seguridad de La Liga: ¡Que pague...!
409
Óscar Puente recuerda el estrepitoso ridículo que Alvise Pérez hizo con él y ahora repite con Irene Montero: “Engañabobos”
460
El plan de Feijóo contra los incendios incluye medidas que ya existen y propuestas "sin criterio técnico"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
31
clics
Ucrania reconoce que las tropas rusas penetraron en la región se Dnipropetrovsk
Ucrania reconoció el martes por primera vez que las tropas rusas penetraron en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), donde Moscú reivindica avances desde julio
|
etiquetas
:
ucrania
,
otan
,
ue
,
rusia
,
guerra
6
0
2
K
73
actualidad
14 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
0
2
K
73
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Veelicus
Mucho se habla de Pokrovsk y poco de lo cerca que esta de Zaporizhzhia
1
K
31
#3
Kasterot
#1
están jodidos. Tienen tres ciudades a tiro de piedra de los rusos (Prokrovs, konstatinivka y Kupiansk) y Zaporozie esta esperando en el banquillo
1
K
34
#7
Tkachenko
*
#6
claro, claro
P.d: parece que me sigues mucho, no?
0
K
20
#2
j-light
¿Por enésima vez? Bueno, propio de los gobiernos. Y más de uno que es títere.
Ahora la gran ofensiva en internet es que van a fabricar cientos, si no miles, de misiles con 3000 Km de alcance.
0
K
10
#4
Klamp
2 semanas, esta vez cae en martes.
0
K
8
#5
Tkachenko
#4
gracias por ir descubriendo tu legión de clones, multicuentas
0
K
20
#6
Klamp
#5
cualquier persona que no opina como tu es un multicuenta macho
0
K
8
#12
Lyovin81
*
#10
Me cabrea que el dinero de mis impuestos se gaste en una guerra montada por EEUU en el corazón de Europa.
No sé cómo dormirás tranquilo haciendo lo que intentas torpemente hacer aquí. Si no tú mismo, tendrás familiares, conocidos o gente que medio te importe que se va a ver muy perjudicada por los recortes sociales derivados del incremento del gasto militar. Y aquí muy poca gente se traga esa excrecencia de que Putin quiere invadir Europa hasta Portugal.
Como NAFO lo haces tan…
» ver todo el comentario
0
K
7
#14
ElenaCoures1
#12
¿Otra vez la gilipollez de "Putin está a sueldo de USA"?
Mira nena, si ni siquiera sabes escribir con arreglo al género de la persona con la que hablas ¿Que coño vas a aportar tú que pueda ser útil?
¿Que estupidez o bulos vas a soltar que no hayan intentado colar ya un montón de fans de Putin por aquí?
Para que lo sepas, es al revés, todos los fans de Putin acudís aquí a este sitio a intentar hacer ruido en este refugio para…
» ver todo el comentario
0
K
6
#13
ElenaCoures1
#11
Eso que tú cuentas se dijo desde los primeros días de invasión ¿Y me dices que cambie el argumentario?
¿Gobiernos ultraconservadores en la UE?
¿Quieres decir como Orban, el amiguito de Putler?
0
K
6
#8
ElenaCoures1
En 10 o 12 días
0
K
6
#9
Lyovin81
#8
Te vas a tener que cambiar de curro, Eleno. El fascistaycriminaldeputler os está dando hasta en el cielo de la NAFOntada boca.
0
K
7
#10
ElenaCoures1
#9
Qué razón tienes: 3 años y pico lleva el fascista y criminal de Putler dando en el cielo de la boca
Mas o menos el tiempo que llevan sus lameculos esperando que gane su cagada especial
Y puede que se tire 2 o 3 días más
Mientras las preocupantes bajas OTAN se acumulan inexorablemente mes tras mes
Tendremos que seguir ayudando a Ucrania; espero que no te cabrees
0
K
6
#11
Finneward
#10
Entiendo tu inquina con los rusos. Pero actualiza el argumentario. Porque después de 3 años las condiciones que están en la mesa para la paz en Ucrania son peores (para Ucrania) que las que se habían pactado antes de que Boris pegase la patada en la mesa. Y van a ir a peor. Así que al final la cagada especial se va a cerrar con Rusia haciendo frontera con Moldavia, con un incremento de gobiernos ultraconservadores en la UE y con China descojonandose de Europa y USA por dejar de ser referentes diplomáticos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
14
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
P.d: parece que me sigues mucho, no?
Ahora la gran ofensiva en internet es que van a fabricar cientos, si no miles, de misiles con 3000 Km de alcance.
No sé cómo dormirás tranquilo haciendo lo que intentas torpemente hacer aquí. Si no tú mismo, tendrás familiares, conocidos o gente que medio te importe que se va a ver muy perjudicada por los recortes sociales derivados del incremento del gasto militar. Y aquí muy poca gente se traga esa excrecencia de que Putin quiere invadir Europa hasta Portugal.
Como NAFO lo haces tan… » ver todo el comentario
Mira nena, si ni siquiera sabes escribir con arreglo al género de la persona con la que hablas ¿Que coño vas a aportar tú que pueda ser útil?
¿Que estupidez o bulos vas a soltar que no hayan intentado colar ya un montón de fans de Putin por aquí?
Para que lo sepas, es al revés, todos los fans de Putin acudís aquí a este sitio a intentar hacer ruido en este refugio para… » ver todo el comentario
¿Gobiernos ultraconservadores en la UE?
¿Quieres decir como Orban, el amiguito de Putler?
Mas o menos el tiempo que llevan sus lameculos esperando que gane su cagada especial
Y puede que se tire 2 o 3 días más
Mientras las preocupantes bajas OTAN se acumulan inexorablemente mes tras mes
Tendremos que seguir ayudando a Ucrania; espero que no te cabrees