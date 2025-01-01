edición general
Ucrania reconoce que las tropas rusas penetraron en la región se Dnipropetrovsk

Ucrania reconoció el martes por primera vez que las tropas rusas penetraron en la región de Dnipropetrovsk (centro-este), donde Moscú reivindica avances desde julio

Veelicus #1 Veelicus
Mucho se habla de Pokrovsk y poco de lo cerca que esta de Zaporizhzhia
None
Kasterot #3 Kasterot
#1 están jodidos. Tienen tres ciudades a tiro de piedra de los rusos (Prokrovs, konstatinivka y Kupiansk) y Zaporozie esta esperando en el banquillo
None
Tkachenko #7 Tkachenko *
#6 claro, claro

P.d: parece que me sigues mucho, no? :troll:
None
#2 j-light
¿Por enésima vez? Bueno, propio de los gobiernos. Y más de uno que es títere.

Ahora la gran ofensiva en internet es que van a fabricar cientos, si no miles, de misiles con 3000 Km de alcance.
None
#4 Klamp
2 semanas, esta vez cae en martes.
None
Tkachenko #5 Tkachenko
#4 gracias por ir descubriendo tu legión de clones, multicuentas xD
None
#6 Klamp
#5 cualquier persona que no opina como tu es un multicuenta macho
None
Lyovin81 #12 Lyovin81 *
#10 Me cabrea que el dinero de mis impuestos se gaste en una guerra montada por EEUU en el corazón de Europa.
No sé cómo dormirás tranquilo haciendo lo que intentas torpemente hacer aquí. Si no tú mismo, tendrás familiares, conocidos o gente que medio te importe que se va a ver muy perjudicada por los recortes sociales derivados del incremento del gasto militar. Y aquí muy poca gente se traga esa excrecencia de que Putin quiere invadir Europa hasta Portugal.

Como NAFO lo haces tan…   » ver todo el comentario
None
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
#12 ¿Otra vez la gilipollez de "Putin está a sueldo de USA"?
xD xD xD xD xD xD xD

Mira nena, si ni siquiera sabes escribir con arreglo al género de la persona con la que hablas ¿Que coño vas a aportar tú que pueda ser útil?
¿Que estupidez o bulos vas a soltar que no hayan intentado colar ya un montón de fans de Putin por aquí?

Para que lo sepas, es al revés, todos los fans de Putin acudís aquí a este sitio a intentar hacer ruido en este refugio para…   » ver todo el comentario
None
ElenaCoures1 #13 ElenaCoures1
#11 Eso que tú cuentas se dijo desde los primeros días de invasión ¿Y me dices que cambie el argumentario?
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD

¿Gobiernos ultraconservadores en la UE?
¿Quieres decir como Orban, el amiguito de Putler? :troll:
None
ElenaCoures1 #8 ElenaCoures1
En 10 o 12 días
None
Lyovin81 #9 Lyovin81
#8 Te vas a tener que cambiar de curro, Eleno. El fascistaycriminaldeputler os está dando hasta en el cielo de la NAFOntada boca.
None
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
#9 Qué razón tienes: 3 años y pico lleva el fascista y criminal de Putler dando en el cielo de la boca
Mas o menos el tiempo que llevan sus lameculos esperando que gane su cagada especial
Y puede que se tire 2 o 3 días más
Mientras las preocupantes bajas OTAN se acumulan inexorablemente mes tras mes
Tendremos que seguir ayudando a Ucrania; espero que no te cabrees :-*
None
#11 Finneward
#10 Entiendo tu inquina con los rusos. Pero actualiza el argumentario. Porque después de 3 años las condiciones que están en la mesa para la paz en Ucrania son peores (para Ucrania) que las que se habían pactado antes de que Boris pegase la patada en la mesa. Y van a ir a peor. Así que al final la cagada especial se va a cerrar con Rusia haciendo frontera con Moldavia, con un incremento de gobiernos ultraconservadores en la UE y con China descojonandose de Europa y USA por dejar de ser referentes diplomáticos.
None

