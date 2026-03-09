edición general
7 meneos
19 clics
De Ucrania a Italia: quiénes son los extranjeros que compran casa en Oviedo, Gijón y Avilés

De Ucrania a Italia: quiénes son los extranjeros que compran casa en Oviedo, Gijón y Avilés

El mercado inmobiliario en Asturias ha experimentado un notable auge de precios en los últimos meses, con una escalada destacada en el pasado mes de diciembre; y consolidando así una tendencia al alza que ha prolongado varios meses consecutivos. El Principado se ha convertido en un destino atractivo para compradores extranjeros, que han incrementado sus adquisiciones en la comunidad. Sin embargo, este fenómeno tiene para cada una de las principales ciudades asturianas sus peculiaridades propias, desde el perfil del comprador hasta.

| etiquetas: vivienda , compra , extranjeros , precios
6 1 0 K 80 actualidad
3 comentarios
6 1 0 K 80 actualidad
Kleshk #3 Kleshk
Inmigrantes buenos, que tienen dinero, estos se les abraza, aunque no quieran integrarse o aprender nada del lugar
1 K 23
IkkiFenix #1 IkkiFenix
En Oviedo durante el año 2025, se registró un precio medio de 1.978 euros por metro cuadrado en vivienda nueva, lo que supuso una revalorización notable, del 15%. En lo que atañe a los orígenes de los compradores extranjeros, en el podio de la capital destaca la nacionalidad ucraniana (9,25%) que lidera el ranking de adquisiciones, seguida de cerca por italianos (9%) y rusos (7,54%).

Imagino que esos ucranianos no estarán a favor de continuar la guerra ni del reclutamiento forzoso del régimen de Zelenski.
0 K 17
#2 encurtido
#1 Se podría decir algo parecido de los rusos, que también están haciendo podio.
0 K 7

menéame