Ucrania denuncia el envío a Corea del Norte de niños «secuestrados» por Rusia

El defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó este jueves a Rusia de enviar a niños ucranianos «secuestrados» a campamentos en Corea del Norte para ser «rusificados y militarizados», en el marco de su guerra contra Kiev y del creciente acercamiento militar entre Moscú y Pionyang.

¿Rusia no es lo suficientemente grande que necesitan llevar a los niños a Corea del Norte?
Menuda cosa absurda.
De verdad, luego que si vamos a creernos a las agencias occidentales cuando hablen sobre Ucrania.
Porque, como alguien me diga " No dicen que sea verdad, dicen que alguien ha dicho una cosa"...
Eso no es periodismo, periodismo sería si dijera "sin ninguna prueba, un funcionario de Ucrania dice".
Si lo nombras sin poner el contexto estás fomentando que se expanda un bulo....
Las mejores rusificaciones en Corea del Norte.
Bulo, los han llevado a la luna a entrenar con los remanentes nazis que allí viven.
