La UCO vincula a la expresidenta de ADIF con la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión que se juzgará en el Supremo

La Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil ha entregado un nuevo informe a la Audiencia Nacional sobre la participación de los imputados del caso Koldo en la presunta trama de corrupción. En esta ocasión se ha centrado en la participación que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera habría tenido en las adjudicaciones sospechosas y su conclusión es que del "intercambio de mensajes" descubierto y en parte se intentó borrar "permite inferir que el asesor ministerial Koldo García intervino en la selección de [....]