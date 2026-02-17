·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13620
clics
Kim Dotcom: Palantir ha sido hackeado
6081
clics
Mapa topológico del mundo: al margen de consideraciones geométricas
6439
clics
Las familias rotas de 'El Juego de tu Vida', las demandas de divorcio y custodia provocadas por las confesiones pagadas del programa
4604
clics
Reforma laboral
3385
clics
Jón Páll Sigmarsson levantando 250 kilos con una sola mano a principios de los años 80
más votadas
323
Un notario admite que perpetró la mayor estafa inmobiliaria de España y se libra de entrar en prisión
441
Un imputado por falsificar facturas para la pareja de Ayuso es condenado a tres años por un fraude a la UE
301
LaLiga y Telefónica cortan el acceso a las VPNs Proton y Nord VPN durante los partidos gracias a una nueva resolución judicial
364
La exedil de Móstoles se querella contra el alcalde y contra el PP por acoso sexual y laboral y otros cuatro delitos más
334
Toni Cantó, el nuevo fichaje estrella de la universidad privada online aprobada por Moreno Bonilla de forma exprés
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
39
clics
La UCO detiene al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por un presunto pelotazo urbanístico
Junto a Rafael Pineda, hay otras cuatro personas detenidas dentro de la operación que investiga la compra venta de un solar de Emvisesa.
|
etiquetas
:
fango
5
1
0
K
65
politica
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
65
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
desfaenat
"Emvisesa ya ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo (pero no de sueldo)...".
Y le premian con unas vacaciones pagadas.
1
K
14
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y le premian con unas vacaciones pagadas.