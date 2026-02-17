edición general
La UCO detiene al que fuera jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por un presunto pelotazo urbanístico

Junto a Rafael Pineda, hay otras cuatro personas detenidas dentro de la operación que investiga la compra venta de un solar de Emvisesa.

desfaenat #1 desfaenat
"Emvisesa ya ha abierto una investigación interna y ha suspendido de empleo (pero no de sueldo)...".
Y le premian con unas vacaciones pagadas. :wall:
