14
meneos
19
clics
De Txapote o “me gusta la fruta” a “pirómana” y “hooligan”: los insultos del PP chocan con su victimismo
Da igual el motivo o la dimensión de la tragedia, el Partido Popular ha hecho de la huida hacia delante y el exabrupto su particular manera de interpretar la política
etiquetas
pp
insultos
radicalización
politica
2 comentarios
politica
#1
Pertinax
www.meneame.net/search?u=Delay&q=Ayuso
3
K
44
#2
BlackDog
Por favor... si hasta que el felón de Feijo le echo en cara a Sánchez lo de los burdeles de su suegro no hacían más que recibir día si y día también insultos... y los del PP que si la moderación es el mañana...
Ahora intentan hacernos creer que el PP se dedica a insultar y el PSOE es paz y amor? si les llevan insultando 7 años...
2
K
12
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Ahora intentan hacernos creer que el PP se dedica a insultar y el PSOE es paz y amor? si les llevan insultando 7 años...