De Txapote o “me gusta la fruta” a “pirómana” y “hooligan”: los insultos del PP chocan con su victimismo

Da igual el motivo o la dimensión de la tragedia, el Partido Popular ha hecho de la huida hacia delante y el exabrupto su particular manera de interpretar la política

Por favor... si hasta que el felón de Feijo le echo en cara a Sánchez lo de los burdeles de su suegro no hacían más que recibir día si y día también insultos... y los del PP que si la moderación es el mañana...

Ahora intentan hacernos creer que el PP se dedica a insultar y el PSOE es paz y amor? si les llevan insultando 7 años...
