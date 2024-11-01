Turistas imprudentes en scooter en el sur de Tenerife: "Welcome to the jungle"  

Un vídeo vuelve a poner el foco sobre el turismo imprudente en Tenerife y el uso de los scooters eléctricos para personas con movilidad reducida o como medio de transporte alternativo en las zonas más transitadas del sur de la isla. En las imágenes se observa a varios turistas circulando por vías abiertas al tráfico. En uno de los momentos más llamativos del vídeo, se aprecia cómo uno de estos scooters atraviesa la mediana de la calzada y se queda atascado, maniobra totalmente inadecuada en una vía con circulación de vehículos.