edición general
3 meneos
75 clics
Turistas imprudentes en scooter en el sur de Tenerife: "Welcome to the jungle"

Turistas imprudentes en scooter en el sur de Tenerife: "Welcome to the jungle"  

Un vídeo vuelve a poner el foco sobre el turismo imprudente en Tenerife y el uso de los scooters eléctricos para personas con movilidad reducida o como medio de transporte alternativo en las zonas más transitadas del sur de la isla. En las imágenes se observa a varios turistas circulando por vías abiertas al tráfico. En uno de los momentos más llamativos del vídeo, se aprecia cómo uno de estos scooters atraviesa la mediana de la calzada y se queda atascado, maniobra totalmente inadecuada en una vía con circulación de vehículos.

| etiquetas: tenerife , turistas , turismo , scooters , tráfico
3 0 0 K 36 actualidad
3 comentarios
3 0 0 K 36 actualidad
PaulDurden #1 PaulDurden
Y esto no es lo peor que sufrimos.....
0 K 10
antesdarle #3 antesdarle
Bueno me he topado cosas peores en Barcelona, como gente circulando con un patinete eléctrico por la ronda de dalt (encima sin casco)
0 K 10
Apotropeo #2 Apotropeo
Que alguien los lleve a un balcón.
0 K 7

menéame